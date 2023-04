Sergio Herrera, en El Partidazo de COPE: "Hemos demostrado que sabemos sufrir"

Sergio Herrera, portero de Osasuna, se mostró muy feliz de la clasificación de su equipo para la final de la Copa del Rey tras empatar en San Mamés frente al Athletic Club con un gol de Pablo Ibáñez en el minuto 116, después "de haber sufrido mucho".

"En algunos momentos nos hemos visto fuera por la presión del Athletic y sus ocasiones. Este equipo si algo ha demostrado es que sabe sufrir sin que nos regalen nada", comentó el meta rojillo, mientras charlaba con Santi Cañizares, en El Partidazo de COPE.





Sergio Herrera reconoció que "pensó en los penaltis para adelantarme" al final del partido. "Te diría que sí. Tenía estudiado a todos en los penaltis", dijo a Juanma Castaño si el pase a la final de la Copa del Rey se hubiera decidido desde los once metros.

Sobre los problemas del equipo navarro para llegar a San Mamés, aseguró que "al final no le hemos dado importancia". "Nos reíamos, hablando de nuestras cosas y con buen rollo. Al llegar a San Mamés no he podido ver nada de la preparación. Al final hemos tenido una gran recompensa a este esfuerzo".