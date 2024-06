Santi Cazorla, sin dudarlo: "Me gustaría que la final por el ascenso fuera frente al Sporting, no me escondo"

Santi Cazorla es uno de los campeones del mundo con España que sigue en activo. A sus 39 años, ha completado una interesante temporada en el Real Oviedo que le ha permitido al equipo asturiano soñar con el ascenso a Primera División.

El equipo oventense se enfrenta este sábado en el Estadio Carlos Tartiere al Eibar en el partido de ida de las semifinales de los playoff de ascenso.

Cazorla no podrá jugar por lesión, pero desea que el sueño del ascenso siga vivo más allá de la próxima eliminatoria: "Está bonito el ambiente y la ilusión de la ciudad", le dijo a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE este jueves.





Y aunque solo piensa, por el momento, en eliminar al Eibar, Cazorla no tuvo problemas a la hora de responder si preferiría al Sporting o al Espanyol en la final: "No tengo que esconderme: prefiero con el Sporting. Sería muy bonito, algo único de vivir, siempre desde el respeto", apuntó antes de volver a insistir en que lo que le importa ahora al Real Oviedo es el Eibar: "Todo lo que no sea pasar esta eliminatoria sería un palo gordo".

Santi Cazorla, en un partido del Real Oviedo. CORDONPRESS

El precioso detalle de Santi Cazorla con los canteranos

Cazorla también fue noticia por el precioso detalle que ha tenido con los jugadores de la cantera del Real Oviedo: "He intentando poner mi granito de arena. A nivel de cantera, me quiero volcar con la gente joven, es un detalle que a mí no me cuesta nada".

Cazorla se encargó de comprar una camiseta del club a cada uno de los chicos: "Es que al final de la temporada tienen que devolverla, y a mí ese detalle no me cuesta nada".