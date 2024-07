Santi Cañizares desmarca a los deportistas de la clase política española: "De otra pasta"

La selección española se ha proclamado campeona de Europa hace escasos días y las reacciones desde todos los sectores sociales no han tardado en llegar. Tras la vuelta de los jugadores a España, la plantilla al completo fue recibida por el presidente del gobierno y por el Rey de España, con sensaciones y reacciones muy dispares en ambas reuniones.

?????? Roberto Morales reacciona a la reflexión de Gabriel Rufián sobre España y la Eurocopahttps://t.co/zbQJVD6YhZ — Tiempo de Juego (@tjcope) July 18, 2024

Con Pedro Sánchez, muchos jugadores se limitaron a saludar con cara seria al máximo dirigente de nuestro país, lo que ha provocado un aluvión de comentarios. Además, el capitán de la selección entregó una camiseta al presidente ante la pasividad de los integrantes de la plantilla. Sin embargo, con el Rey ocurrió algo completamente opuesto. Cuando los jugadores fueron recibidos por su majestad, los jugadores se mostraron mucho más sonrientes y cómodos. Al Rey también se le entregó una camiseta de la equipación actual y la reacción de los jugadores fue unánime. Todos aplaudieron al monarca español en este momento del acto.

El rey Felipe VI, junto a la reina Letizia, la infanta Sofía y la princesa Leonor, reciben a la selección española | EFE





Ahora es la clase política la que toma nota del comportamiento de algunos jugadores y sobre los argumentos que han hecho a España campeona de la Eurocopa. Gabriel Rufián, líder de Esquerra Republicana, dejó ayer unas palabras bastante polémicas en el Congreso en las que dejó caer que el éxito de España siempre depende de los mismos: catalanes y vascos. Además, el portavoz del partido independentista catalán ha asegurado que "con las leyes que quieren PP y VOX los dos mejores jugadores de nuestra selección no jugaría (Nico y Lamine)."

Gabriel Rufián acusa al gobierno y a la "ultraderecha" de apropiarse la victoria

Durante la última sesión del Congreso, algunos partidos independentistas como Bildu aseguraron que van a llevar una propuesta conjunta para el mes de septiembre que consistirá en un cambio legislativo que permita la creación de selecciones regionales. Un sistema parecido al que usan en Reino Unido, donde dentro del mismo territorio juegan distintos equipos nacionales (Gales, Escocia e Irlanda del Norte), aunque el verdadero motivo de esta excepción es que cuando se empezó a desarrollar los campeonatos internacionales, estas regiones ya disponían de equipo nacional.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Maria celebra la Eurocopa junto a los jugadores de la selección española | EFE

A esta propuesta se sumarán prácticamente todos los partidos independentistas con el objetivo de conseguir el reconocimiento de una selección vasca, catalana o gallega. Y respecto a este tema, Gabriel Rufián también quiso aportar su apunte. El portavoz de Esquerra ha asegurado que tanto Sánchez como la "ultraderecha" se han intentado apropiar de una victoria que no les pertenece y fue un paso más allá. Para Rufián, los éxitos de la selección tienen que ver con vascos y catalanes: "Nosotros lo resumimos muy fácil: son catalanes y vascos creando y rematando y españoles aprovechándolo una vez más". Con esta afirmación da por hecho que sin la participación de los jugadores de estas regiones, España no habría conseguido ganar la Eurocopa ni tener la época gloriosa de la que se disfrutó en el pasado (2008-2012).

Santi Cañizares desmarca a los jugadores de la política

Ante estas palabras del portavoz de Esquerra, Santi Cañizares ha reaccionado en El Partidazo de COPE asegurando que los jugadores se sienten de "otra pasta diferente" a la de los políticos: "La sensación que me ha dado es que los jugadores no son ni de derechas ni de izquierdas". Y es que hace escasas semanas, Unai Simón habló en rueda de prensa sobre la responsabilidad que tenían los jugadores profesionales con la sociedad y sobre que "no deberían" entrar en temas políticos.

Audio

Cañizares también cree que muchos de ellos no tendrán un conocimiento político profundo y que los jugadores tienen una cosa muy clara: "A mí no me mezcléis con vosotros, que yo soy de otra pasta", refiriéndose a una comparación entre políticos y futbolistas. Para concluir, Cañizares dejó la siguiente reflexión: "La gente del deporte no quiere saber nada de la política y seguramente de otros ámbitos tampoco. Pero la gente del deporte que tiene éxito no necesita a los políticos y no quieren que ellos les utilicen para nada".

Canales de Whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).