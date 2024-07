Rudy Fernández bromea sobre si irá o no a los JJOO de Los Ángeles: "¿De ayudante de Scariolo? ¡Uf!"

Cuando Manolo Lama bromeó junto a Rafa Nadal, Saúl Craviotto y Rudy Fernández si alguno de los tres se animaba a prepararse para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, Rudy fue tajante: "No contéis conmigo". Su retirada "no tiene vuelta atrás".

Rudy Fernández viene de vivir en Madrid esta misma semana su retirada como jugador de la Selección española. Este martes, tras el amistoso ante Puerto Rico, el público español le pudo despedir antes de acudir a su última cita olímpica.

Rudy dio las gracias a la afición de su país: "Estoy muy agradecido de todo lo que he vivido durante todos estos años y de lo que me queda por vivir. A disfrutarlo, que son unos Juegos y tengo la suerte de vivir mi sextos. Ya que dentro de poco se acaba mi carrera, quiero aprovechar lo máximo posible", dijo.



"Me quedo con el cariño de la gente. He intentado siempre representar de la mejor manera posible esta camiseta. Gracias a toda la gente que me ha apoyado para llegar hasta este momento, tanto la federación como mis compañeros y mi familia. Es un orgullo poder representar a mi país y todavía me queda", añadió.

Rudy Fernández, en El Partidazo de COPE: "Dar el zarpazo"

Este miércoles, aunque Rudy Fernández atendió a El Partidazo de COPE desde España, su cabeza está más que puesta en Francia.

En la fase de grupos, España tiene rivales muy difíciles: Australia, Grecia y Canadá. De hecho, en los rankings no sale muy favorecida, algo que le motiva al jugador español: "A nosotros nos va bien que nos pongan en los rankings donde nos ponen, y luego dar el zarpazo. Hemos dejado muy claro que somos muy capaces de competir. Nos ha tocado un grupo muy, muy difícil. Va a ser complicado estar en París".





Además puso en valor la dificultad que sentirán los rivales al medirse a España: "Los rivales, que nos conocen, tampoco están a gusto de jugar contra España, seguro".

Referirse a la opción de medalla es "dar la sorpresa de estar en París". Lo dice un jugador que puede presumir de tres medallas olímpicas: plata en Pekín 2008 y Londres 2012, y bronce en Río 2016.

"Me siento un privilegiado después de haber vivido tantas olimpiadas y haber ganado medallas. Estoy muy feliz de que mi familia me acompañe en esta cita tan importante. Deseamos poder dar la sorpresa en París", finalizó.

Los sextos Juegos Olímpicos de Rudy

El mallorquín no esconde la motivación extra que le empuja a un esfuerzo más: "si no tuviese ese reto de los sextos Juegos, quizá me hubiera retirado antes, pero ya sabéis que fue una charla con mi padre cuando ya estaba enfermo. Él me dijo que lo intentara hasta los Juegos y así ha sido. Tengo 39 años, con algunos dolores, pero me siento bien, con ilusión y con ganas. Sigo disfrutando de este deporte", confesó hace unas semanas.

Y en este momento "me encuentro bien tras haber salido de una lesión y entrrando poco a poco en la dinámica de grupo. Mi rol dentro del equipo ahora es otro, sin jugar tantos minutos, pero igual de importante. Un jugador veterano tiene que estar ayudando al equipo a lograr sus objetivos", declaró.