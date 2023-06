La reflexión de Juanma Castaño sobre José Luis Mendilibar: "Si haces un buen programa en una radio de pueblo"

El Sevilla se ha proclamado este miércoles campeón de la Europa League después de vencer por cuatro tantos a uno en la tanda de penaltis a la AS Roma, tras el empate a uno en el tiempo reglamentario. Después de una de las peores temporadas que se recuerdan en los últimos años, el equipo de Nervión ha sabido renacer de sus cenizas desde la llegada de José LuisMendilibar. Hace dos meses y medio, cuando el técnico vizcaíno se sentó en el banquillo del Sánchez Pizjuán, pocos en la capital hispalense se atrevían a pensar en Budapest. Ahora todos esperan que se quede en 'El Partidazo de COPE'.

El técnico vizcaino llegó a Hungría con tan solo seis encuentros europeos a sus espaldas: dos con el Athletic y los cuatro de este curso con el Sevilla: los dos ante el Manchester United y los dos frente a la Juventus. En frente tenía a la Roma de un Jose Mourinho que había ganado las cinco finales continentales que había disputado hasta el momento. Pero Mendilibar cogió el timón del equipo al descanso, cuando caía por 0-1, hizo cambios y llevó el encuentro a una prórroga en la que también supo sobrevivir. En el 'Tiempo de Opinión' reconocieron su valía.

Audio





Mendilibar aterrizó en el Ramón Sánchez Pizjuán con un claro objetivo: lograr la permanencia. Dicho y hecho. El equipo estaba vivo en Europa League, pero dicha competición no era la prioridad dadas las urgencias en LaLiga. Pero paso a paso su escuadra fue creciendo en la que no deja de ser 'su' competición y se plantó en la final de Budapest. Esta Europa League ya no se la quita nadie a un técnico que, aunque parezca mentira, finaliza contrato con el Sevilla el próximo 30 de junio y que todavía no está renovado. Algo que fue comentado en 'El Partidazo de COPE'.

El elogio de Juanma Castaño a Mendilibar

Pepe Castro no terminó de confirmar la renovación de Mendilibar en el programa de este miércoles después de conseguir el título, aunque sí que dejó un mensaje que hace pensar en ese ofrecimiento por parte del club: "Estamos muy contento con él, y él dice que lo está con nosotros y después de la Real lo diremos". El Sevilla, cuando se hizo con sus servicios, no pensaba en él como el entrenador de cara al próximo curso. Habrá que ver si han cambiado de opinión, pero lo que ya tiene es el reconocimiento de todo el mundo como con esta comparación de Juanma Castaño.

Audio





La pregunta era obvia al técnico tras el partido. La renovación debe estar en la mesa. "Estoy muy a gusto. Con los chavales ha ido la cosa de maravilla, porque han cogido rápido lo que les pedía y me lo han dado todo. Hemos estado muy unidos y todo ha terminado muy bien", apuntó el entrenador de Zaldivar, que añadió: "Sería la leche seguir. El trabajo está hecho. Puede ser que me ofrezcan la renovación y estaré muy contento si me la ofrecen. Y si no me la ofrecen también", manifestó Mendilibar.

El programa de 'El Partidazo de COPE' de este miércoles

