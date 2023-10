Red Bull tiene claro el número de títulos mundiales de Fórmula 1 que puede ganar Verstappen: "En la fábrica"

Tras la cita de Japón, en la que Red Bull se proclamó campeón del mundo, Max Verstappen sabe que si consigue tres puntos más que Sergio Pérez en cualquiera o entre las dos carreras del fin de semana de Catar, será campeón del mundo. Porque el próximo Gran Premio de Fórmula 1 incluye carrera al sprint. Eso haría que el neerlandés se convirtiera en tricampeón, igualando a Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet y Ayrton Senna. Sobre estas opciones hablaron Juanma Castaño, Antonio Lobato y Carlos Miquel en una nueva edición de 'El Soufflé' de 'El Partidazo de COPE'.

Los dos primeros mundiales de Verstappen fueron más intensos. En 2021 se decidió el título en la última vuelta con un Safety Car tardío que aumentó la tensión en la batalla que ese año mantuvieron él y Lewis Hamilton. Un año después, ya no hubo incertidumbre hasta el último momento, sin embargo, sí hubo confusión sobre la cantidad de puntos otorgados. El Gran Premio de Japón de 2022 estuvo marcado por una bandera roja, obligada por la situación meteorológica en el circuito de Suzuka. Sólo se completaron 28 vueltas de carrera, pero se otorgaron todos los puntos.

Otra victoria 'controvertida'

Dado el debate en 'El Partidazo de COPE' sobre si estas pruebas deberían permanecer en el calendario, una victoria en una carrera al sprint para sellar un campeonato mundial podría verse como otra forma controvertida de poner fin a un desafío por el título. Max Verstappen lo tiene claro: "No hay emoción. Si sucede el sábado, el domingo o la semana siguiente, sé que llegará. Pero no es algo en lo que esté pensando demasiado. ¿Quizás sea algo bueno? Una buena noche de fiesta. Podría ser un poco más lento en el tiempo de reacción de las luces. Pero para mí, realmente no pienso en eso".

En cualquier caso, ya hay quien piensa en el futuro. En 2024 no habrá ningún tipo de cambio de reglamento técnico que permita a los equipos encontrar alguna laguna en la que explotar su rendimiento. Verstappen suma 13 victorias en las 16 pruebas que llevamos de campeonato. Una marca que le sitúa a sólo dos de igualar las 15 que consiguió en 2022. Puede ser campeón cuando aún quedarían por disputarse hasta cinco Grandes Premios. Estos son los de Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas y Abu Dhabi, el último del calendario 2023. Un tiempo suficiente para pensar en el año que viene.

La información de Carlos Miquel

El equipo de Milton Keynes sigue desarrollando el RB19 a pesar de que ya se han asegurado su sexto título de constructores y que en el próximo Gran Premio de Catar podrán celebrar la tercera corona de Max Verstappen en la máxima categoría del automovilismo. La temporada 2023 de Fórmula 1 pasará a la historia como un campeonato irrepetible, casi único, con la excepción del Gran Premio de Singapur en el que Carlos Sainz logró el triunfo con un inesperado Ferrari. ¿Ocurrirá lo mismo en 2024? Carlos Miquel dio pistas para contestar a esta pregunta.





Red Bull es una obra en constante evolución y cada novedad no es solo para el fin de semana en cuestión, sino que es mucho más probable que sea para la próxima campaña y no perder esa ventaja de la que disponen. Esto facilitará la labor de Max Verstappen de seguir haciendo historia acumulando títulos mundiales. El piloto neerlandés cumplió 26 años con el tercero al alcance de su mano, algo que tan solo un piloto más hizo: Senna. También suma un total de 48 victorias, lo que le hace ser el quinto en la clasificación histórica, a tan solo tres de Alain Prost y cinco de Sebastian Vettel.

