La reacción de Roberto Palomar al conocer que había cuatro jornadas en agosto: "Como aficionado..."

En su condición de ganador de la Liga de Campeones el Real Madrid, ya con el francés Kylian Mbappé en sus filas dispuesto iniciar una nueva era, tratará de lograr en el Estadio Nacional de Varsovia ante el Atalanta italiano, vencedor de la Liga Europa, la sexta Supercopa continental de su historia.

El conjunto blanco lidera el palmarés de títulos con cinco junto al Barcelona y el Milan, y ahora tiene la oportunidad de hacer historia en la competición, algo a lo que también aspiran sus jugadores Dani Carvajal y Luka Modric y el entrenador Carlo Ancelotti. Los primeros se convertirían en 'pentacampeones' como jugadores y el segundo, que ya ganó el torneo de corto, se puede coronar como el único con cinco entorchados como técnico. Con estos retos, tanto colectivos como individuales, el Madrid afrontará el primer partido oficial de una temporada que promete ser muy larga.

Carvajal alza la voz contra el calendario de la actual temporada: "Ningún tipo de sentido" El lateral del Real Madrid y de la selección española ha hablado ante los medios en la previa de la Supercopa y ha hecho hincapié en el exceso de partidos que hay actualmente. 13 ago 2024 - 20:16

Carlo Ancelotti en el entrenamiento del equipo este martes en Varsovia, en la víspera del partido de la Supercopa de Europa. | EFE

Un inicio agitado

El Real Madrid afronta la cita después de una pretemporada que ha desarrollado a caballo entre la capital de España y Estados Unidos, donde logró una victoria contra el Chelsea y cosechó dos derrotas ante el Milan y el Barcelona. En ninguno de esos partidos estuvo Kylian Mbappé, uno de los grandes atractivos de cara a esta cita.

El arranque oficial del Real Madrid llega a mitad de agosto, como siempre, aunque en esta ocasión será con la Supercopa de Europa y no con LaLiga... aunque los de Ancelotti ya están acostumbrados a jugar este partido en verano los últimos años. Lo que no estan habitual es cómo va a empezar este curso ya no solo para los madridistas, sino también para el resto de clubes.

Un agosto cargado

Y es que solo en agosto hay cuatro jornadas de Liga. El campeonato nacional comienza este fin de semana, con el pistoletazo de salida el jueves a las 19:00 con el partido entre Athletic Club y Getafe en San Mamés. Pero en las próximas dos semanas se jugarán hasta tres partidos más del torneo doméstico. La jornada 3 de LaLiga se jugará entre semana, desde el lunes 26 de agosto hasta el jueves 29. El fin de semana de antes habrá partidos y el siguiente también, sobrecargando así el calendario en su inicio.

Kylian Mbappé durante el entreno previo a la final de la Supercopa de Europa. | EFE

Ante esta situación, el tertuliano de El Partidazo de COPE, Roberto Palomar, ha confesado su sorpresa ante tal sobrecarga de partidos en el inicio de LaLiga, especialmente tras la disputa de una Eurocopa y unos Juegos Olímpicos en el presente verano, y teniendo en cuenta el Mundial de Clubes que se disputará el próximo año entre junio y julio. "Me dijeron los compañeros de la redacción que había cuatro jornadas en agosto y mi reacción fue la de '¿cómo que hay cuatro jornadas en agosto?', pues dame el mono que me lo voy a tener que poner ahora mismo y a picar piedra".

Por ello, Palomar ha comentado que un inicio así de campeonato es tremendo no solo para los jugadores, sino también para los aficionados al fútbol: "Me parece excesivo. he estado leyendo que el Real Madrid puede llegara a jugar 72 partidos".

"Incluso como aficionado yo no sé si necesito tanto, de verdad. Yo sé que nos lo vamos a pasar muy bien y que esto nos apasiona, pero de verdad que no sé el tempo va más deprisa que lo que un aficionado puede llegar a imaginar", ha concluido Roberto Palomar ante las pregunta del presentador del programa Luis Munilla.

Audio

