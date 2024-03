La queja de Dani Senabre sobre las lesiones que sufren los jugadores del Barcelona: "Con Pedri no se atreven"

Existe una gran preocupación con las lesiones que se están produciendo en el FC Barcelona. En apenas siete meses de temporada, el Barça ya acumula siete lesiones más que en toda la 2022/2023. Por eso, Dani Senabre se quejó en El Partidazo de COPE de esta situación que ya no es una casualidad.

Las pruebas realizadas en la mañana de este lunes han confirmado que Frenkie de Jong, que se retiró lesionado del partido ante el Athletic, sufre un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho. Helena Condis informó sobre el optimismo en Can Barça con que pueda estar de vuelta en un mes o mes y medio.

También se fue Pedri González del encuentro en San Mamés. Las pruebas realizadas al jugador internacional español han confirmado que tiene una lesión en el recto femoral del muslo derecho. Nadie se atreve a dar un plazo concreto con el canario, que vive en un constante bucle de lesiones desde hace tiempo.

Ambos se pierden la trascendental cita en Montjuic frente al Nápoles. Estas dos bajas se unen a una lista que ya va por 26 futbolistas afectados desde agosto hasta marzo, por las 19 en total de la pasada campaña. Xavi Hernández tiene un verdadero quebradero de cabeza con las lesiones en el Barcelona.

Las lesiones que sufren los jugadores del Barcelona

El entrenador se queda sin su sala de máquinas, a excepción de Gündogan, y sin el centro del campo campeón de LaLiga 2022/2023. A corto plazo, únicamente Ferran Torres podría estar en condiciones de reaparecer el viernes 8 de marzo en LaLiga frente al Mallorca, antes de afrontar el duelo de octavos de la Champions League.

Fermin consuela a Pedri tras su lesión en San Mamés (EFE)

Además de los nombres citados, en estos momentos, la enfermería del Barça está compuesta por Gavi, Marcos Alonso, Alejandro Balde. El primero y el tercero se perderán todo lo que resta de temporada, así como la Eurocopa. El segundo sufre problemas lumbares y espera volver pronto.

La situación de Pedri es la que más preocupa. Se trata de la octava lesión, sexta muscular, que sufre el centrocampista internacional canario desde que se enfundó la camiseta del Barça. El caso es que para el extraordinario futbolista canario los últimos años se han convertido en un calvario a causa de las lesiones.

Su cuadro médico preocupa y mucho en el Barcelona por ese factor reincidencia que le está impidiendo explotar definitivamente para convertirse en el gran centrocampista que se esperaba. Se le compara con Ousmane Dembélé, que vivió en un constante ir y venir de problemas físicos.

"Con Pedri no se atreven"

Precisamente, hablando de esta circunstancia, Dani Senabre hizo un alegato en El Partidazo de COPE: "Yo creo que algún día tendremos que hablar de la preparación física del Barça, porque han pasado varios, no estoy culpando a los actuales, han pasado varios con Valverde, con Koeman y aquí hay jugadores que se lesionan muchísimo".

BILBAO, 03/03/2024.- El centrocampista del FC Barcelona Pedri (i) se retira lesionado durante el partido de Liga de Primera División que el Athletic Club y el FC Barcelona disputan este domingo en el estadio de San Mamés. EFE/Luis Tejido

El tertuliano resalta que "en otros equipos luego se van y no se lesionan", los mismos personajes sobre los que "se hacían una serie de insinuaciones y de bromas y de crueldades" y "que ahora la gente no se atreve a hacer con Pedri, pero se podrían hacer igual": "Hay que poner el foco en qué pasa, no hablo del caso de Pedri en particular".