Desde Francia dan por cerrado el acuerdo entre PSG y Real Madrid por Mbappé

El Real Madrid y el PSG habrían llegado a un acuerdo por Kylian Mbappé, según PSG Community. El medio es cercano al equipo parisino y en los últimos días habría informado también del interés por Luis Enrique, que estaría muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador del conjunto francés.

El acuerdo se habría cerrado directamente entre Florentino Pérez y el Emir Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. La información del medio francés da incluso las cifras del traspaso, que serían de 200 millones de euros más otros 50 millones en bonus.

En el Partidazo de COPE Melchor Ruiz afirma que no existe el acuerdo. El Real Madrid sigue a la espera de los acontecimientos y no llegarían a esas cifras tan alta. Por otra parte, Pedro Morata también dice que no existe el acuerdo. "En la dirección deportiva no hay constancia del acuerdo", eran las palabras de Morata que ofrece la versión del PSG.