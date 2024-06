El PSG contesta con dureza las declaraciones de Mbappé: "No tiene clase"

En su primera aparición ante los medios de comunicación como jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé se mostró aliviado por haber fichado por el club merengue y dejó algunas perlas en contra de antiguo club. Mbappé recalcó que es muy importante para él separar el buen trato que ha recibido por parte de la afición y las malas maneras con las que le ha tratado la directiva y los dirigentes del conjunto parisino. De hecho, el delantero francés ha agradecido a Luis Campos y a Luis Enrique el papel fundamental que han jugado durante su último año en París para poder seguir disfrutando de lo que más le gusta hacer, jugar al fútbol.

"Ellos me han salvado, sin ellos no habría puesto un pie en el terreno de juego", declaró Mbappé. El francés ha asegurado que gente del club le habló de manera agresiva y con formas que no son propias en el trato personal hacia cualquier trabajador. "Me hablaron de manera violenta, por eso estaba seguro de que no iba a jugar más", aseguró Mbappé.

Además, el PSG está reteniendo al delantero francés dos mensualidades de su salario y una prima de fidelidad. Desde Catar estaban convencidos de que el Real Madrid se haría cargo de esta prima por el fichaje del delantero, pero ante la negativa del conjunto merengue, el PSG decidió retener el dinero para Mbappé. Todo está en manos de los abogados por ambas partes.

El último capítulo del culebrón tiene que ver con un comunicado que ha hecho oficial la agencia de noticias francesa (AFP). Este comunicado lo habría mandado una fuente del propio club y diría lo siguiente sobre las declaraciones del delantero en los que acusaba al PSG de un trato nefasto: "Mbappé no tiene absolutamente ninguna clase. Nasser Al-Khelaifi nunca tomó ninguna decisión sobre el equipo, incluso Luis Enrique lo dijo, pero Mbappé dice algo y todos lo consideran cierto".









