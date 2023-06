La posición de Vinicius en el Real Madrid si Mbappé completa su fichaje: "No le van a dejar de dar cariño"

Vinicius Júnior se ha erigido como la gran estrella del Real Madrid en esta década. El brasileño llegó rodeado de críticas por su precio; se hicieron más crudas con sus primeras apariciones en las que la falta de acierto de cara a portería se acumulaban. Todo cambió con Carlo Ancelotti. El italiano le dio toda la confianza del mundo hasta el punto de ser el hombre que marcó el gol de una Champions League. En la casa blanca este verano solo vuelve a sonar un nombre: Kylian Mbappé. Cómo se compaginarán estos dos es uno de los grandes debates que se plantean en 'El Partidazo de COPE'.

Este martes no hubo grandes novedades sobre su contratación. Todos los tertulianos del 'Tiempo de Opinión' del programa están expectantes ante las fechas marcadas en rojo en el calendario. Bien sea una posible fecha límite del PSG para activar la renovación automática por una temporada que Mbappé ha dejado escrito por carta que no ejecutará, la paciencia del emir de Qatar y Nasser Al-Khelaifi para decidir ofrecerlo a otros clubes o una cuenta atrás que el mismo Real Madrid pueda tener marcada a la hora de decidir si buscan un plan B en el mercado para su delantera si el francés no sale de París.

Mientras tanto, Vinicius disfruta de sus vacaciones con la mente puesta en la próxima temporada sin pensar demasiado en quién será su socio en el ataque merengue. Una vez Karim Benzema se ha ido, Luka Modric y Toni Kroos han renovado y Jude Bellingham ha llegado, las posibilidades siguen siendo múltiples. Rodrygo Goes también está preparado para dar un salto de nivel. De hecho, en 'El Partidazo de COPE' ya se ha dejado caer un posible cambio de esquema de Carlo Ancelotti sin Kylian Mbappé. Pero hay quienes ven un problema en que el brasileño y el francés compartan espacio en el campo.

La banda, el centro del ataque o un problema en el vestuario

Joseba Larrañaga y el resto de los tertulianos de este martes debatieron de estos posibles escenarios en el Santiago Bernabéu. El único que parece tener la sartén por el mango es el jugador. El Real Madrid vende desde la cúpula que están planificando la temporada sin él, pero que si hay un precio, harán una oferta. Para los blancos es Mbappé o nadie, algo que no convence a todo el mundo por el hecho de que no haya más sustituto de Karim Benzema para el centro de la delantera que Joselu Mato. El debate se ha establecido en si Kylian aceptará jugar ahí.

En el tridente que conformaban Leo Messi, Neymar Júnior y el francés, era él quien jugaba más adelantado de los tres. En Francia, no hay quien mueva a Mbappé de la banda izquierda, la natural desde la que encara hacia el interior del área con su poderosa pierna derecha. Esa es la posición que tiene Vinicius en el Real Madrid. Por eso hay quien plantea que puedan aparecer problemas entre las dos estrellas. En 'El Partidazo de COPE' llegaron a una conclusión este martes.

