"Por una vez ha sido discreto": Juanma Castaño señala la ausencia importante de la celebración del Barça

Este lunes ha estado marcado por la celebración del FC Barcelona por su título de La Liga por las calles de la ciudad condal. Los culés se echaron a las aceras y se vistieron de azulgrana para celebrar una imagen histórica, ya que el primer equipo masculino no estuvo solo, ellas también celebraron la consecución de la Liga F. El Camp Nou fue el punto de partida de los dos autobuses en los que se encontraban los héroes y heroínas culés de la temporada. Había ganas de fiesta y se celebró. Todo lo sucedido fue desgranado en 'El Partidazo de COPE' por la noche en boca de Helena Condis y Víctor Navarro.

Cinco años sin rúa se habían hecho muy largos y tanto los futbolistas como la gente se morían de ganas de hacer estallar Barcelona. Y, cómo no, el barcelonismo se acordó de él. El nombre de Messi estuvo presente en varios cánticos durante todo el recorrido, como se mencionó durante 'El Partidazo de COPE', dejando claro el llamamiento de los aficionados culés al regreso del jugador argentino, que no lo está pasando bien en el PSG. El barcelonismo ha hablado y ahora le toca trabajar a Laporta para satisfacer los deseos de su afición.

Después de que la celebración sobre el césped del RCD Stadium duró, lo que algunos aficionados del Espanyol que invadieron el campo estimaron oportuno, pero continuó en el vestuario. Este lunes había algunas caras que demostraron que la noche del domingo se alargó bastante. Todos los futbolistas del primer equipo masculino y femenino, que ocuparon un autobús descapotable cada uno, vistieron una camiseta conmemorativa con los nombres de toda la plantilla, además de bufandas y gorros del Barça. Pero hubo un campeón de La Liga que no estuvo y del que Juanma Castaño se acordó en 'El Partidazo de COPE'.

El gran ausente de la fiesta del FC Barcelona por las calles de la ciudad condal

Ya en los últimos días se había especulado mucho sobre la posibilidad que Piqué, ganador de la Liga como el resto de futbolistas porque ha participado en al menos un partido de la competición, podría ser uno de los protagonistas de la rúa. El mismo Xavi Hernández dijo que "es un caso especial porque se retiró, no como otros jugadores que están en otros equipos" y aclaró que lo avisarían para la celebración. Sin conocer si el aviso llegó, en 'El Partidazo de COPE' se mencionó su ausencia final.

Aparte de Gerard Piqué, que jugó hasta seis partidos de Liga esta temporada, también hay otros futbolistas que ya se han marchado. Es el caso de jugadores que ya no son del Barça como Pierre-Emerick Aubameyang, Héctor Bellerín o Memphis Depay. El ambiente de fiesta no ha sido menor por su ausencia. Un autocar con las estrellas culés que han ganado esta 27ª Liga de la historia de la entidad culé y de las jugadoras que se han coronado en la primera Liga F de la historia, aunque solo queda que ambas escuadras reciban los títulos que no pudieron lucir.

