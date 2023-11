Los detalles del homenaje al 12-1 de España a Malta y a José Ángel de la Casa: "Ese gallo..."

Recordamos en El Partidazo de COPE la histórica goleada 12-1 de la selección española a Malta, gesta de la que se cumplen ya cuarena años. Esta victoria le dio a España el pase a la Eurocopa de 1984. Juanma Castaño habló con Poli Rincón, autor de cuatro goles en ese partido y comentarista de Tiempo de Juego, sobre cómo ha sido el homenaje celebrado en Sevilla. Este miércoles, muchos de los protagonistas se reunieron en el estadio Benito Villamarín, donde se celebró el encuentro, y donde se aprovechó para homenajear a José Ángel de la Casa, el encargado de narrar la histórica goleada en TVE.

El homenaje en el Benito Villamarín

Diez de los futbolistas que participaron en el España-Malta del 21 de diciembre de 1983, que clasificó a la selección nacional para la Eurocopa de Francia, en la que fue subcampeona, se reunieron para recordar la gran victoria de España. Poli Rincón, Manu Sarabia, Andoni Goikoetxea, Víctor Muñoz, Juan Señor, Andoni Zubizarreta, Paco Buyo, Francisco Güerri, Paco 'Lobo' Carrasco y Rafael Gordillo han sido los internacionales presentes en este homenaje al periodista José Ángel de la Casa, el narrador de aquel encuentro en Televisión Española, además de su compañero en RTVE Jesús Álvarez, entre otros.



El reencuentro de estos exfubolistas, entre los que ha reinado un ambiente muy distendido, ha servido como prólogo a la 'I Jornada Nacional de Periodismo Deportivo: Ayer, hoy y siempre' que se celebrará este jueves en Sevilla y en la que, entre un cargado programa de mesas de debate, se rendirá homenaje a José Ángel de la Casa.

Estos internacionales se encontraron cuatro decenios después con un Benito Villamarín completamente remozado y muy cambiado con respecto al que albergó aquel histórico encuentro de España, entonces dirigida por el mítico Miguel Muñoz, tres días antes de la Nochebuena de 1983 y que había sido remodelado para el Mundial de España 82, aunque luego el estadio del Betis ha tenido profundas reformas posteriores.





El recuerdo de Poli Rincón

Uno de los grandes protagonistas de ese histórico día fue Poli Rincón, ex delantero del Betis, del Real Madrid y de la selección española, y autor de cuatro goles en el 12-1 a Malta. Poli mostró toda su emoción recordando esa gran noche y el homenaje esta semana: "Ver ese cariño de la gente … fue un acto maravilloso. No tenía la percepción que tuve ayer después de cuarenta años; era como si lo hubiera olvidado y ayer volví a sentir todo. Y fue un homenaje a José Ángel de la Casa, que fue capaz de transmitir nuestro sentimiento con esa narración y ese gallo. Y quiero recordar al 'Pichón' Marcos Alonso".

El ex delantero le contó a Juanma Castaño lo que les dijo el seleccionador nacional antes de comenzar el partido, en el que España tenía ganar por once goles para poder clasificarse para la Eurocopa: "Muñoz nos dijo solo una cosa antes de empezar el partido: 'España y vosotros... lo demás no importa, solo que la gente entienda lo que estáis haciendo'".

Poli reconoció que él era el futbolista que más gritaba y más animaba a todos los compañeros, pero que en ese partido, todos sus compañeros fueron claves para conseguir algo que parecía completamente imposible, y más al descanso, cuando el resultado era de 1-1: "Siempre se ha dicho que era yo el que chillaba pero si todos los que salimos no hubieran tenido fe, no lo hubiéramos hecho. Fue el sentimiento y el corazón de todos nosotros; había que devolver a España ir a la Eurocopa".