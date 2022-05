Pochettino explica a Juanma Castaño cómo ve su futuro en el PSG tras la renovación de Mbappé

El entrenador del PSG, Mauricio Pochettino, ha estado este jueves con Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE', con motivo de la cobertura especial que 'Deportes COPE' está realizando estos días desde París con motivo de la celebración de la final de la Champions entre el Real Madrid y Liverpool en la capital francesa.

En este sentido, varios han sido los asuntos que se han tratado con el entrenador del equipo francés, pero uno de los más destacados es en el que hace referencia a su futuro como entrenador del PSG, con el que tiene todavía un año de contrato.

En relación con este asunto, y con la reciente renovación de Mbappé de fondo, Mauricio Pochettino se ha mostrado tranquilo con el futuro, confiado y queriendo seguir dirigiendo al equipo de Messi, Neymar, Ramos y Mbappé la próxima temporada.

"Se ha solucionado lo de Mbappé, la otra duda es saber qué va a ocurrir con Pochettino y su equipo. Te queda un año de contrato", ha comenzado diciendo Juanma Castaño".

Pochettino quiere continuar en el PSG

"Hoy, 100% aquí. Tengo un año más de contrato y, bueno, esperemos seguir. Los desafíos están ahí y estando en un gran club como el PSG es algo que siempre a cualquier entrenador le motiva", ha señalado el entrenador argentino.

También, Juanma Castaño le ha preguntado si tener una buena relación con Mbappé ayuda a que Pochettino continúe una temporada más en París. "No lo creo. Pienso que se juzgará por el trabajo. Un año y medio aquí y hemos ganado los títulos que todos los entrenadores anteriores han ganado. El único título que no se ha ganado es el que nos queda por ganar y que nadie ha ganado tampoco aquí: la Champions League. Hemos ganado la Supercopa, la Copa, la Liga. En un año complicado, hemos sido muy regulares y hay que hablar de una gran plantilla, de jugadores que han aportado muchísimo y a eso hay que darle valor. Es la décima liga que gana el PSG en su historia (...) Eso tiene un mérito porque está liga no es fácil, a pesar de que desde fuera se subestime un poco".

Para finalizar la entrevista, el director de 'El Partidazo de COPE' le ha lanzado una pregunta directa sobre si él quiere seguir en París, a lo que Pochettino ha respondido con mucha firmeza: "Por supuesto, 100%".

