Pierre Oriola reconoce en El Partidazo de COPE que se equivocó con esas declaraciones de antimadridismo

El próximo 31 de agosto comenzará el Mundial de baloncesto en China y en esa cita espera estar presente el jugador del Barcelona Pierre Oriola. Oriola ha asegurado en El Partidazo de COPE que "apostaría todo mi dinero" por quedarse entre los 12 mundialistas: "Es un orgullo y un privilegio estar entre los mejores jugadores españoles".

El pivot no tiene pensado qué haría si consigue medalla en el país asiático, pero sería "como la celebración de Marc Gasol" cuando el jugador español conquistó el Anillo con los Raptors. No hay que olvidar que en este Mundial está en juego también el pase para los Juegos Olímpicos.

Oriola señaló en Catalunya Radio, durante los últimos playoff del título de la Liga Endesa y tras el triunfo del Barça en el Wizink Center, que era "más antimadridista que culé" y sobre esas declaraciones ha señalado que cometió un error: "Venía un poco cruzado, por el ambiente y demás. Con el tiempo te arrepientes. Ante todo tiene que haber respeto. Si pudiese volver atrás lo cambiaría. Me considero una persona que trae buen rollo al vestuario y lo último que quería es crear un conflicto".

Volviendo a la concentración con la Selección, el internacional español apunta que se le hace un poquito largo todo este tiempo de preparación por las sesiones de entrenamiento, viajes, partidos..."lo que queremos es que llegue el Mundial y los que estemos poder disfrutarlo" y para hacer más llevadero este tiempo, Pierre además lee libros de historia y ve series.

Hay varias ausencias en esta Selección como Pau Gasol por lesión y por diferentes motivos otros jugadores como el 'Chacho' Rodríguez, Serge Ibaka o Nikola Mirotic. Para la próxima temporada, Mirotic será compañero de Oriola en el Barça y sobre la falta del hispanomontenegrino señala "cada uno es libre de tomas sus decisiones. Viene de años buenos en la NBA pero a la vez complicados. El club ha apostado por él y él quiere tomarse en serio este reto. Cada uno es libre de decidir lo que quiera" y añade que "al no estar, otros tenemos oportunidades".

El pívot del Barça no se quiere centrar en EEUU como principal rival para el título mundialista. Indica que "es una selección muy potente, pero hay otras selecciones de calidad".

Oriola está viviendo una circunstancia especial porque no puede tomar nada con gluten que le ha afectado en su últimos meses, pero asegura que "estoy bastante mejor. Hablé con el doctor antes de venir. Se me hinchaba mucho la barriga y ahora no me siento tan cansado ni tan hinchado".