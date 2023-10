Se pierde la cultura del fútbol de calle: la 'Play', los móviles y balones de espuma en los colegios

Bryan Zaragoza, uno de los futbolistas de moda no solo en España, sino en media Europa, reivindica el fútbol de calle. Este miércoles, el jugador del Granada concede una entrevista a Roberto Morales, periodista de la Agencia EFE y colaborador habitual en El Partidazo de COPE, en la que se siente orgulloso del fútbol de barrio, el de toda la vida, el que se está perdiendo entre los niños en nuestros tiempos.

Bryan se ha ganado a pulso estar en la Selección Española. Su desparpajo, su regate y su atrevimiento le han puesto en el punto de mira de muchos equipos del viejo continente. Y se siente muy orgulloso de sus orígenes.

P: Por sus orígenes, el descaro, por el regate, se le está etiquetando como el representante del fútbol de la calle. ¿Se siente así?

R: Sí, me siento un futbolista un callejero. Toda mi vida he estado jugando en la calle. Me ha dado muchísima personalidad y confianza. La calle te da mucho, según como la lleves (puede complicar la vida). Te da mucho.



P: ¿Entrenaba con un equipo y después se iba con los amigos a jugar a la calle?

R: Por la mañana jugaba en el colegio siempre, después por la tarde entrenaba con un equipo en césped un día y otro fútbol sala, se iba alternando, y cuando salía de los entrenamientos me ponía a jugar hasta que acababa el día.



P: ¿Encontraba rival en la calle?

R: No te creas, en el barrio había gente muy buena, era una pista pequeñita y me faltaba espacio. Siempre he sido un poco el que marcaba las diferencias.

"Ya no se juega al fútbol en las calles"

A Roberto Morales todavía le da tiempo a preguntarle a Bryan Zaragoza por qué los niños ya no juegan al fútbol en la calle: "Llevo tiempo escuchándolo y me he dado cuenta de que se está perdiendo un poco el fútbol de calle y eso que dice la gente que ven en mí, en un extremo. La vida va pasando etapas y se va perdiendo".

Esa reflexión que anticipaba Morales en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, daba pie a que comentaristas como Santi Cañizares, Roberto Palomar, Miguel Rico o Guille Uzquiano hicieran toda una reivindicación a favor del fútbol callejero y tratasen de puntualizar las razones por las que ese fútbol de barrio se está perdiendo.

El fútbol al que juegan nuestros hijos no es el fútbol que se jugaba hace 30 años: la profesionalización de las instalaciones en las que juegan los niños, las charlas tácticas en las que inciden entrenadores sobre benjamines de ocho años, el dineral que se pueden gastar los padres en el material, etc.

Santi Cañizares recuerda que "yo, cuando salía de entrenar, me iba a jugar a la calle. La calle sigue estando, pero la hemos cambiado por la 'Play' y por los móviles", al margen de dar un montón de detalles sobre cómo practican fútbol los niños de antes y los de hoy en día: "Y lo digo yo, que estoy rodeado de niños".

Cosas absurdas como "jugar al fútbol con un balón de espuma en los recreos", como apuntaba Roberto Palomar o, directamente, que los colegios prohiban la práctica del fútbol son detalles que matan la cultura de un fútbol tan necesario como el de las academias.