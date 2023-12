Pedro Martín explica por qué Griezmann aún no ha igualado a Luis Aragonés: "Dos goles no son suyos"

El Atlético de Madrid ha celebrado frente al Getafe una cifra que, según las estadísticas de LaLiga, sería histórica para su delantero Antoine Griezmann: con su doblete de este martes, el francés iguala a Luis Aragonés como máximo goleador en la historia del club rojiblanco, con 173 goles.

Según esas cifras, Griezmann alcanza dicha cifra en 364 partidos como rojiblanco a lo largo de sus dos etapas en el Atlético de Madrid. Aragonés logró a los 173 goles en 368 partidos. Y desde 1974 nadie le había alcanzado.

Imagen que proyectó el Atlético de Madrid para celebrar que Antoine Griezmann iguala los 173 goles de Luis Aragonés. CORDONPRESS

Cuando Griezmann anotó el 3-1 desde el punto de penalti, los videomarcadores del Estadio Metropolitano proyectaron conjuntas las imágenes de Luis Aragonés y de Antoine Griezmann unidas por esa cifra de 173.

Griezmann se deshizo en elogios hacia 'el Sabio de Hortaleza' al término del partido: "Me quedaré muy corto hablando de Luis, de leyenda que es. Es todo en el Atlético. El Atleti es todo gracias a él, a sus frases. Todo. Para mí es una alegría y un orgullo que no puedo describir. Es algo mágico e increíble para mí, pero quedan muchas cosas que hacer. Nunca llegaré a su altura porque es Luis Aragonés", declaró en una noche que no pudo ser redonda para el Atlético de Madrid por el empate que consiguió Borja Mayoral, también desde los once metros y que supuso el final a una racha de 20 triunfos consecutivos como local para el equipo colchonero.

Antoine Griezmann se agarra el escudo de su camiseta.





Por qué para Pedro Martín, Griezmann lleva dos goles menos

El estadista oficial de Tiempo de Juego es Pedro Martín, que afirma con total seguridad que las cifra goleadora del delantero francés con el Atlético de Madrid, en partidos oficiales, es de 171 y no de 173. Para Pedro, se contabilizan dos goles que son en propia puerta de un jugador rival: uno contra el Córdoba y otro contra el Espanyol.

"Son claramente goles en propia puerta", explica. En el caso del partido contra el Córdoba, "el lanzamiento de Griezmann iba claramente fuera", y en el caso del Espanyol "es un centro lateral que no toca Griezmann, sino Enzo Roco, defensa del Espanyol, que va para adentro, y Griezmann ni toca la pelota".

El motivo por el que el Atlético de Madrid celebraba este miércoles la hazaña de su futbolista se debe a que LaLiga hace caso de las actas de los partidos: "Ya lo expliqué: para el acta del Zamora - Villarreal, el segundo gol del Villarreal había sido de Reina, el portero. Así que seguid haciendo caso de las actas", retó.

Otro ejemplo claro de las actas tienen fallos es la final de la Copa del Rey de 2013 en la que el Atlético de Madrid se impuso al Real Madrid: "El gol de Diego Costa se lo dan a Falcao en el acta. Y es un gol de Diego Costa. Es que hay polémicas muy importantes", precisó.

Goles que Pedro da a Griezmann pero las actas no

Pedro Martín defiende su trabajo y sus estadísticas que lleva recopilando durante 30 años: "Por eso yo no miro lo que hacen los demás. Yo miro lo que hago yo desde hace treinta años y llevo todo ese tiempo con el mismo criterio. Y como yo los cuento, nadie me puede discutir los goles que lleva Griezmann".

Dentro del trabajo y el criterio que utiliza Pedro Martín, también comentó la situación contraria: tiene contabilizados dos goles que él sí atribuye al delantero francés, pero que la gente no se lo da.

Uno fue siendo él futbolista de la Real Sociedad (lo que no influiría en la cifra que celebra el Atlético de Madrid), en un partido frente al Elche: "El árbitro se lo dio a un jugador del Elche en propia puerta, y yo se lo dí a él". Y otro, con el Atlético de Madrid, en Montilivi ante el Girona: "El balón pega en el larguero, después pega en Gorka Iraizoz y el balón se mete. Ese gol el acta se lo da a Griezmann pero es un gol que la gente no se lo da al francés", sino al portero del equipo catalán.