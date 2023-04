El Partidazo de COPE da una buena noticia a Xavi Hernández sobre el césped de Vallecas: "Las tres veces"

El Barça tratará de aprovechar un nuevo tropiezo del Real Madrid para sentenciar definitivamente La Liga después de superar el examen trascendental ante el Atlético de Madrid. Será otro equipo madrileño al que visiten este miércoles, uno de esos equipos que en los últimos tiempos se ha convertido en una piedra en el zapato. Como contó Carlos Ganga en 'El Partidazo de COPE', el balance de Andoni Iraola contra los azulgranas es de una derrota, dos victorias y un empate. De hecho, los de Xavi Hernández no han conseguido marcarles en los últimos tres encuentros.

Pero hay un tema de fondo que da más que hablar que este en la previa. Desde que Xavi se quejó del horario, la altura y la sequedad del césped del Coliseum Alfonso Pérez y después se reafirmó, es una constante en las tertulias de 'El Partidazo de COPE' hablar de estas constantes. Toca Vallecas, un campo que tiene las dimensiones más pequeñas que el Camp Nou. Una cuestión que sigue cumpliendo el reglamento, como el asunto del corte del verde del estadio del Getafe, pero que también es históricamente incómodo para los equipos grandes.





Pedro Martín recordó en 'El Partidazo de COPE' que Stamford Bridge, estadio del que viene de jugar el Real Madrid en la Champions League, también es más pequeño, así que no es una cuestión única de Vallecas. A Xavi Hernández le preguntaron en rueda de prensa si le molesta que le llamen "jardinero" por comentar estas cuestiones en rueda de prensa e ironizó: "Me da risa, mejor jardinero que otra cosa. Y es así. No pararé hasta que consiga que el fútbol sea más justo". Y es que, como explicó Helena Condis, el propósito del técnico del FC Barcelona es ese, no distraer la atención.

La buena noticia

En lo deportivo para esta cita, el de Terrassa sigue sin poder contar con Christensen ni Dembélé, aunque ya anunció que sí que les espera para el partido contra el Real Betis. Es baja Busquets por sanción, pero sí estarán De Jong y Pedri, dos futbolistas que se hacen más que necesarios en este FC Barcelona. Cada partido que pasa, el Barcelona tiene un poco más cerca el título de Liga y la sensación es que salir de Vallecas con una victoria será sentenciar de forma definitiva el campeonato. Para ello, Xavi Hernández tendrá una buena noticia relacionada con las condiciones del partido que Isaac Fouto le adelantó en 'El Partidazo de COPE' y puedes escuchar aquí.

En Vallecas, Xavi prevé "un partido muy difícil e incómodo, en un campo pequeño, en el que habrá muchos rebotes, porque las distancias son más cortas, y ante el rival más intenso y pesado de la categoría": "Mañana no visualizo un partido brillante del equipo. Porque ellos no te dejan progresar, todos trabajan, no dan balones por perdidos, hacen faltas tácticas... Este staff todavía no ha ganado al Rayo nunca; lo considero una roca". Por el momento, espera un césped "cortado a la medida reglamentaria" y añadió que el hecho de que se juegue a las 22:00 horas, beneficia a su equipo.