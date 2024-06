Paco González sorprende con el pronóstico que hace de España para la Eurocopa: "Es la fecha"

Alemania y Escocia abren la Eurocopa 2024 este viernes con el partido inaugural. El Allianz Arena de Múnich será el escenario en el que la anfitriona querrá presentar su candidatura al título ante su afición desde el primer momento.

Vídeo

El país germano se convertirá en el epicentro del mundo del fútbol durante el mes de competición que durará el torneo. Los de Nagelsmann buscarán poner fin a la mala racha en la que se encuentra inmerso el combinado alemán en los partidos inaugurales de los grandes torneos. Alemania no logra ganar en su estreno en una gran competición desde 2018 y acumula tres derrotas consecutivas contra México (Mundial 2019), Francia (Eurocopa 2020) y Japón (Mundial 2022).

Junto a Alemania aparecen un grupo de selecciones como son España, Inglaterra, Francia, Portugal e Italia que también aspiran a levantar la Eurocopa en la gran final del próximo 14 de julio en el Olímpico de Berlín.

Alemania refuerza con 300 policías el dispositivo de seguridad

La ministra alemana de Interior y Deporte, Nancy Faeser, recibió hoy en una ceremonia a 300 agentes de policía extranjeros que contribuirán a proteger la seguridad de una Eurocopa en la que según las autoridades alemanas constituye un reto especial la protección de la selección ucraniana.

"Un torneo como éste no transcurre en un vacío. Son tiempos especiales a nivel mundial y en los que para Europa se presentan grandes desafíos", afirmó la ministra durante un acto en Bamberg (sur), un día antes de que arranque una competición que se espera que reúna hasta 2,7 millones en los estadios y 12 en las zonas de aficionados.

Entrada del Allianz Arena de Múnich preparada para el partido inaugural de la Eurocopa.Cordon Press

Con 22.000 agentes desplegados cada día, se espera que la Eurocopa constituya la mayor operación de la historia de la Policía Federal alemana.

A ellos se suman 16.000 voluntarios que contribuirán a mantener el orden y mediar con los aficionados.

Entre las "numerosas amenazas" para la seguridad, Faeser enumeró los grupos islamistas que han llamado a cometer ataques durante la Eurocopa, la violencia de los 'hooligans', la criminalidad cotidiana y el reto nuevo que suponen los ciberataques, cuyo riesgo potencial es mayor ahora que los tickets se expiden solo de forma digital.

La ministra advirtió también en contra de quienes intentan "exportar conflictos" y lanzan campañas de desinformación, propaganda y criminalidad de odio.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Los pronósticos de Paco González

El primero en dar sus pronósticos para la Eurocopa en El Partidazo de COPE fue Paco González, que tiene muy claro que dos selecciones disputarán la gran final del 14 de julio. "Francia y Alemania será la final y veo a Alemania como ganadora", explicó el director de Tiempo de Juego que dio como máximo goleador a Kylian Mbappé.

En cuanto al resto de selecciones, comentó: "No tengo ningún interés por Italia. Y hay un grupo que me parece de la muerte, pero de la muerte del aburrimiento que es el de Ucrania. Aunque veremos si Dovbyk, Tsygankov y Mudryk están bien y consiguen dar una alegría a su país".

Y agregó: "Todo tiene un interés y a ver si Portugal se convierte en la nueva Bélgica, que es esa selección que siempre pensamos que va a llegar más lejos de lo que llega en realidad".

Audio

Paco González, además, habló de los futbolistas a los que tiene ganas de ver sobre el terreno de juego. "Me apetece ver otra vez al mejor Pedri y también mucho a jugadores como Lamine Yamal, Bellingham o Camavinga. Y como no a otras estrellas como Musiala o Wirtz que me encatan".

Para finalizar, dio su pronóstico para España y señaló: "He estado mirando bien los cuadros y me parece que cuartos de final es la fecha. Si somos primeros en cuartos nos tocaría Alemania si hace lo suyo, y si somos segundos el rival sería Inglaterra. Pero si digo yo esto, es que llegamos lejos".

Canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.