Paco González compara a Xavi Hernández con Mourinho por su actitud en el Barça - PSG: "Tal cual"

El Barcelona no pudo con el PSG y cayó eliminado en los cuartos de final de la Champions League. Los azulgranas cayeron goleados 1-4 ante los parisinos en un encuentro marcado por la expulsión por roja directa de Araujo en el minuto 30 por una falta sobre Barcala cuando estaba cerca del área de Ter Stegen.

El partido había empezado muy bien para el conjunto de Xavi, con un gol de Raphinha tras un jugadón de Lamine Yamal. Pero la expulsión lo cambió todo y a partir de ahí, un gol de Dembélé, otro de Vitinha y un doblete de Mbappé. Antes del 1-4 definitivo, el Barcelona ha tenido varias ocasiones para haber podido mandar el partido a la prórroga pero al final la estrella francesa sentenciaba el pase del PSG a semifinales al culminar una contra.

BARCELONA, 16/04/2024.- El delantero del PSG, Kiliam Mbappe, celebra el tercer gol del equipo parisino durante el encuentro correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG disputan hoy martes en el Olímpico Lluis Company, en Barcelona. EFE/Siu Wu.





Una de las imágenes del encuentro la dejó Xavi Hernández, que fue expulsado en la segunda parte después de dar una patada a una protección de una cámara de televisión delante del cuarto árbitro. Después de eso, su hermano se quedó dirigiendo al equipo y antes del final, el entrenador de porteros azulgrana, José Ramón De La Fuente, vio también la tarjeta roja al protestar una decisión arbitral. Esta expulsión de Xavi es la cuarta que sufre esta temporada: tres en partidos de Liga y una, la de este martes, en Champions League.

Al acabar el partido, Xavi bajó al césped para recriminar al árbitro Istvan Kovacs la expulsión de Araujo y un posible penalti a Gündogan. La imagen del entrenador azulgrana de un gran enfado y así se pudo ver en las imágenes de televisión.

Audio





Luis Enrique habló en rueda de prensa sobre la actitud que él tiene en el banquillo y, no se sabe si por soltar un dardo a Xavi, dijo “Intento ponerme en la piel del árbitro. Intento protestar poco o nada y transmitir a mis jugadores que controlen las emociones”.

En la zona mixta, Xavi pasó por los micrófonos de Movistar para responder a las preguntas de Ricardo Sierra y habló sobre lo que le dijo al árbitro al terminar el partido: "Le he dicho que ha estado muy mal, que no ha entendido el juego, que ha sido un desastre". En esa entrevista, como en la rueda de prensa, fue muy claro sobre la idea que tenía de la expulsión de Araujo: “La jugada marca la eliminatoria, para mi es demasiado pitar roja en esta jugada,. No es bueno para el fútbol quedarse con diez futbolistas y ahí hay otro partido. Es una pena que el trabajo de toda una temporada se quede aquí por una decisión arbitral. Me hubiera gustado jugar once contra once contra Luis Enrique y el PSG todos los minutos".

Las críticas a Xavi en El Partidazo de COPE

Los integrantes del Tiempo de opinión en El Partidazo de COPE fueron muy críticos con Xavi y su actitud en el partido. Dani Senabre, que ya criticó duramente al entrenador azulgrana en Tiempo de Juego, volvió a hablar de la lamentable imagen de Xavi en el banquillo, afirmando que esa "actitud macarra" no puede tenerla un entrenador de un equipo como el Barcelona. Además, Paco González comparó la actitud que vimos de Xavi ante el PSG con las imágenes de Mourinho en partidos ante el Barcelona, en los que se le veía completamente desesperado y con gestos lamentables.

