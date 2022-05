Pablo Laso, en El Partidazo de COPE: "Nunca he dudado de este equipo"

El entrenador delReal Madrid de baloncesto, Pablo Laso, ha estado este martes en El Partidazo de COPE a 48 horas de que arranque la Final Four. Será el séptimo playoff de la Euroliga para el entrenador blanco.

"Es un fin de semana muy de baloncesto", ha dicho. "No me suele cambiar el carácter estos días", ha reconocido el entrenador del Real Madrid con Juanma Castaño.

El equipo blanco se enfrenta este jueves al Barcelona en otro Clásico que promete ser de alto voltaje. "Entiendo que la gente crea que el Barça es favorito", ha reconocido el técnico madridista. "Pensándolo en frío, yo también puedo pensar que ellos son los favoritos pero soy el entrenador del Real Madrid y también me veo siempre favorito", ha explicado.





El Real Madrid, en la Final Four tras una temporada irregular

El equipo blanco se ha plantado en la Final Four de la Euroliga tras superar un bache de resultados hace dos meses, que hizo peligrar su presencia entre los cuatro mejores equipos de Europa. "Entiendo que la gente haya tenido dudas pero yo nunca he dudado de este equipo", ha reconocido Pablo Laso pese a que acumularon cinco derrotas consecutivas.

Preguntado, además, sobre si temió por su puesto tras esa mala racha de resultados, Pablo Laso ha desvelado que nunca se para a pensar en eso. "Nunca temo por mi puesto, tengo un trabajo que me encanta y el día que me echen será porque creen que he hecho algo mal", ha comentado.

Ancelotti y Pablo Laso, los dos pilares deportivos del Real Madrid

Carlo Ancelotti y Pablo Laso se han convertido en dos grandes portavoces del equipo blancos. Ambos entrenadores han conseguido que el Real Madrid continúe acumulando títulos en sus vitrinas y, además, gozan de gran respeto entre afición y rivales. "Ancelotti ha hecho un trabajo increíble, es un señor... y tiene más pelo que yo", ha bromeado el técnico del equipo de baloncesto.









Sobre la eliminatoria ante el Maccabi, en la que los blancos ganaron por 3-0, Laso reconoció que "Nos dijeron que el Maccabi había dicho que pillaban al Madrid en mal momento y todo el mundo lo tenía muy interiorizado. Darnos a nosotros por muertos no es tan fácil . El Real Madrid nunca va a dejar de creer, luchar y jugar al máximo e hicimos tres grandes partidos".