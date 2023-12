El once viral de Mourinho que el propio entrenador portugués desmintió

José Mário dos Santos Mourinho Félix, actual entrenador de la Roma, sorprendió a muchos aficionados cuando en una entrevista se atrevió a dar su once ideal. Su elección tiene que ver exclusivamente con jugadores que ha entrenado a lo largo de su carrera y algunos de los nombres son realmente sorprendentes, no por la calidad deestos jugadores, pero sí por la ausencia de otros.

Etapa de Mourinho en el Real Madrid

El portugués llegó oficialmente al club madrileño un 28 de mayo de 2010 y firmó su contrato por cuatro temporadas. Mourinho llegaba tras conseguir un triplete histórico con el Inter de Milán y después de ganar la final de la Champions en el propio Santiago Bernabéu y eliminando al Barcelona en semifinales. Florentino Pérez contrató al entrenador con un objetivo muy claro, volver a levantar una 'orejona'.

El primer año en Madrid, Mourinho tomó una decisión que no gustó a muchos madridistas. Dos leyendas como Raúl y Guti se vieron en la obligación de salir del club para poder continuar con garantías su carrera deportiva y seguir teniendo minutos. Este hecho provocó que Cristiano Ronaldo se hiciera con el puesto de jugador franquicia del equipo madrileño y comenzase una nueva era en el Real Madrid.

Otro de los motivos clave para que el fichaje de Mourinho por el Real Madrid se hiciera efectivo, fue por la necesidad de frenar al Barcelona de Guardiola. El máximo rival del Real Madrid atravesaba un momento de forma extraordinario y Mourinho demostró ser capaz de doblegar al equipo culé, aunque no fue hasta su segunda temporada con los merengues. Durante su primera temporada, el Barcelona ganó la Liga y en los duelos individuales ganó Guardiola. Aquella temporada, el Barcelona endosó una manita a los merengues en el Camp Nou y también le eliminó de Champions en las semifinales. El único título que logró arrebatar al Barcelona aquella temporada fue la Copa del Rey, en la que Cristiano en la prórroga dio la victoria por 1-0 a su equipo frente al conjunto catalán.

En su segunda temporada, Mourinho demostró que había aprendido de sus errores pasados y plantó mucha más cara al Barcelona de Guardiola. Aquel año, el conjunto merengue consiguió la bautizada como 'Liga de los récords'. El Madrid se alzó con el campeonato doméstico con 100 puntos y 121 goles a favor. Aunque volvió a caer en semifinales de la Champions, esta vez contra el Bayern de Múnich en una trágica tanda de penaltis en el Santiago Bernabéu.

Su tercera temporada fue la peor a nivel de títulos. El Real Madrid hizo un año en blanco y lo mejor a lo que pudo aspirar aquel año fue a una final de Champions, pero por tercer año consecutivo, perdió en las semifinales del torneo contra el Borussia de Dortmund. El portugués abandonó el Real Madrid con muchos frentes abiertos dentro del vestuario. El portugués también abandonó el club con una afición divida entre apoyar las decisiones o rechazar las medidas del entrenador

¿En qué equipos ha entrenado Mourinho?

La trayectoria de Mourinho como primer entrenador es admirable. Tras su salida del Barcelona como ayudante, el Benfica fue el primer destino del portugués, pero solo dirigió al equipo 9 partidos. En 2001, el Leira le hizo una oferta y Morinho dejó al equipo quinto en la liga portuguesa, algo impensable a principio de temporada. Aquel gran año provocó que el Oporto ofreciese el puesto de entrenador a Mourinho en 2002. Entrenó durante dos años al conjunto portuense y ganó: Dos ligas, una Copa portuguesa, una UEFA y la primera Champions del Oporto en su historia.

Mourinho besa la primera Champions de su carrera con el Oporto

Sus grandes años en Portugal sirvieron a Mourinho para recibir una oferta de la Premier. El Chelsea se hizo con los servicios del entrenador en 2004. Con el Chelsea consiguió dos meritorias Premier League , dos Copas de la Liga, una Community Shield y una FA CUP. Tras tres años, Mourinho fichó por el Inter, uno de los equipos donde el entrenador portugués ha conseguido sus mayores logros. En la temporada 2009-2010, el Inter consiguió un triplete histórico.

Del Inter fue al Real Madrid y después de tres temporadas, Mourinho fichó de nuevo con el Chelsea, donde consiguió ganar una nueva Premier League en 2015. La temporada siguiente, el Manchester United se hizo con los servicios del entrenador y tras un año complicado, Mourinho proclamó campeón de la Europa League a los diablos rojos en 2017.

Tras un parón, Mourinho decidió fichar por la Roma, equipo que actualmente dirige. Sus temporadas en la capital italiana han sido muy positivas e incluso llevó al conjunto romano a alzar el primer título europeo de su historia. En el año 2022, la Roma se alzó campeona de la primera Conference League de la historia.

La reacción de Mourinho a esta noticia

Noticias falsas. El mejor once de JM, JM elige su mejor once....

Nunca hice esto. Siempre me negué a hacerlo, es imposible hacerlo y no lo hice. Noticias falsas.

Nunca lo hice y nunca lo haré. He tenido muchos jugadores de primer nivel, pero lo más importante es lo que esos jugadores me dieron. Jugadores que me lo dieron todo: calidad, esfuerzo, sangre y alma, están todos en mi mejor once. Todos ellos. Por eso siempre me negué a elegir mi mejor once.

Amo a mis jugadores, los respeto.

Noticias falsas. Por favor respetad mi historia y respetad a mis muchachos.