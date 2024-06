Nacho desvela las emotivas palabras que tuvo con Modric en lo alto de la Cibeles: "Le encantaría"

Varios días después de conocerse, aunque de forma extraoficial, que Nacho dejaría el Real Madrid al término de la presente temporada sigue suscitando opiniones de todo tipo.

Por ese motivo, Nacho Fernández charló este jueves de todo eso y más en El Partidazo de COPE, donde también habló de detalles que hasta ahora se habían mantenido en secreto, como fue la conversación que mantuvieron el todavía capitán del Real Madrid con Luka Modric en lo más alto de la fuente Cibeles, en una de las celebraciones del conjunto blanco durante esta temporada.





Nacho no quiso desvelar hasta esta misma semana cuál iba a ser el futuro. Hasta este pasado 25 de junio el Real Madrid no hizo oficial que su capitán se marcharía del club al que ha pertenecido durante los últimos 23 años.

Una vida de blanco con imborrables momentos

El defensa entró en el Real Madrid como alevín en 2001, con 10 años, a formar parte de la cantera y fue quemando etapas hasta debutar en el primer equipo de la mano del portugués Jose Mourinho en abril de 2011, como titular en una goleada en Mestalla ante el Valencia en la penúltima jornada de Liga (3-6).

Desde entonces ha jugado durante 12 temporadas en la primera plantilla y ha tenido una trayectoria que ha culminado este 2024 levantando tres títulos como capitán -Supercopa de España, Liga y Liga de Campeones-, logrando así ser, junto al croata Luka Modric, el jugador con más trofeos en la historia del Real Madrid -26-: 6 Ligas de Campeones, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España en 364 partidos.



Además, con la selección española se proclamó campeón de Europa sub-21 y campeón de la Liga de Naciones y, actualmente, está disputando la Eurocopa de Alemania 2024.

Nacho se estrenó en la Cibeles

El pasado 12 de mayo, Nacho Fernández apareció por primera vez en la fuente Cibeles poniéndole la bufanda a la diosa de la fuente en la que el madridismo celebra cada uno de sus grandes títulos, heredando el legado de Marcelo.

Nacho poniendo la bufanda a la Diosa Cibeles

Nacho se estrenó como capitán con motivo de la celebración durante la fiesta por la 36ª Liga, que culminó con el canterano madridista colocando a la Diosa Cibeles la bufanda y la bandera del club. Los integrantes de la primera plantilla del Real Madrid llegaron a las 13:17 horas tras cambiarse al autobús descapotable después de las visitas institucionales a la sede de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.

Después, repetirían tras la consecución de la Liga de Campeones, tras imponerse al Dortmund en la final. Precisamente, en esa ocasión, Nacho no subió solo: en un momento de ese icónico momento, otra de las leyendas del club, el croata Luka Modric, ascendió la escalinata con él.

Nacho y Modric compartieron unas palabras que, al momento, quedaron tan solo entre ellos dos. Pero este jueves, Nacho, aprovechando la entrevista con Joseba Larrañaga en la Cadena COPE, decidió compartir el momento: "Lo voy a contar porque ya no pasa nada", explicó el defensa de la Selección española.

Nacho Fernández reveló que aquel momento entre ambos compañeros "fue emotivo porque él me dijo que le encantaría que siguiera con ellos. Le dije que había sido muy feliz y que ahora le tocaba a él. Allí arriba no lloramos pero yo he llorado muchos momentos después". confesó en El Partidazo de COPE.





Ahora, Nacho sigue centrado con la Selección Española, que prepara el partido de cara a los octavos de final de la Eurocopa 2024, con Georgia en el horizonte de un cuadro difícil para el combinado que dirige Luis de la Fuente.