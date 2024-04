El motivo de LaLiga para cambiar de horario hasta seis partidos de la jornada 33: "Repartirlos"

El Real Madrid solicitó este jueves a LaLiga el cambio de fecha del partido que debía disputar contra la Real Sociedad el próximo sábado 27 de abril a las 21:00 horas. El conjunto blanco realizó la petición tras conseguir la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones, en las que se enfrentará al Bayern de Múnich el martes 30 de abril.

El equipo que dirige Carlo Ancelotti pidió adelantar el encuentro correspondiente a la 33ª jornada de Primera División al viernes 26 y la patronal accedió al cambio.

¿Cuántos partidos han cambiado de fecha?

LaLiga ya había fijado los horarios de la trigésima tercera jornada y el duelo entre Almería y Getafe había sido el escogido para disputarse el viernes 26. Las modificaciones, en teoría, tan solo deberían afectar a estos dos encuentros, pero el organismo varió los horarios de hasta seis partidos.

En un inicio la jornada estaba establecida de la siguiente manera:

Viernes 26 de abril

21:00 Almería - Getafe

Sábado 27 de abril

14:00 Barcelona - Valencia

16:15 Alavés - Celta

18:30 Atlético - Athletic

21:00 Real Sociedad - Real Madrid

Domingo 28 de abril

14:00 Cádiz - Mallorca

16:15 Granada - Osasuna

18:30 Villarreal - Rayo Vallecano

21:00 Betis - Sevilla

Lunes 29 de abril

21:00 Las Palmas - Girona

Pero los cambios nos dejan una jornada totalmente diferente:

Nuevos horarios de la jornada 33ª de LaLiga tras las modificaciones de este jueves.LaLiga

Viernes 26 de abril

21:00 Real Sociedad - Real Madrid

Sábado 27 de abril

14:00 Las Palmas - Girona

16:15 Almería - Getafe

18:30 Alavés - Celta

21:00 Atlético - Athletic

Domingo 28 de abril

14:00 Cádiz - Mallorca

16:15 Granada - Osasuna

18:30 Villarreal - Rayo Vallecano

21:00 Betis - Sevilla

Lunes 29 de abril

21:00 Barcelona - Valencia

Rubén Baraja, enfadado con los nuevo horarios

El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, ha mostrado este viernes su descontento con los cambios realizados por LaLiga y fue "tajante" durante la rueda de prensa que ofreció.

Baraja en el partido contra el Real Madrid.CORDON PRESS

"Hay cosas que no se pueden entender. Hay decenas de aficionados que habían preparado su viaje y ahora, cuando era una cosa, cambia a la otra", afirmaba el técnico valencianista tras conocer que el Barcelona-Valencia se disputará finalmente el próximo lunes 29 de abril. Y añadía: "Son situaciones muy mejorables".

Baraja no terminaba de comprender el cambio, puesto que el choque "no influye en nada" en la petición del Real Madrid. "Hay cosas que no se pueden entender y los damnificados son nuestros aficionados, que tenía un viaje cómodo", remarcaba.

Y afirmaba para concluir: "Este tipo de cosas hay que cuidarles y a nuestros aficionados, más".

No es la primera vez que el Valencia se ve afectado por un cambio de última hora, ya que su encuentro contra el Atlético de Madrid, del pasado 28 de enero, también fue modificado y criticado por Rubén Baraja.

La explicación de Isaac Fouto



Juanma Castaño informó durante el comienzo de El Partidazo de COPE de los cambios realizados por LaLiga tras la petición del Real Madrid. Y, posteriormente, Isacc Fouto dio el motivo por el que se han modificado los horarios de seis partidos.

"Era una jornada sujeta a modificaciones porque LaLiga estaba pendiente de los equipos españoles que lograran acceder a las semifinales de la Liga de Campeones. El Real Madrid consiguió la clasificación y deberá jugar el martes 30 contra el Bayern, por eso adelantan el partido al viernes", explicaba.

Y agregaba: "El resto de horarios se han modificado por un tema de operadores televisivos. LaLiga siempre intenta repartirlos de una forma coherente para que una televisión no emita dos partidos de manera consecutiva y así puedan realizar la previa y el post".

