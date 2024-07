Morientes desvela una anécdota personal que vivió con Deschamps: "Quiero que te vayas a España"

La selección española se enfrenta este martes ante Francia, un combinado que no pasa por su mejor momento, en las semifinales de la Eurocopa. A diferencia de España, que ha contado todos sus partidos por victorias y que es la máxima goleadora del torneo con once tantos (empatada con la ya eliminada Alemania), los de Deschamps solo han podido anotar tres tantos. Dos de ellos han sido en propia puerta y el otro llegó de la mano de Kylian Mbappé de penalti ante Polonia, en fase de grupos.





Pese a todo, y especialmente pese al mal juego, la selección francesa, amenazante como siempre ante cualquier rival, se ha colado en semifinales y obviamente es clara candidata a llevarse la Eurocopa de Alemania de este verano. El seleccionador cuenta con varias armas ofensivas que siempre pueden llegar a marcar la diferencia y desatascar cualquier partido, pese a que su máxima estrella siga jugando renqueante desde su fractura de nariz en la primera jornada del torneo.

Pero esta vez ha sido su capacidad defensiva la que le ha llevado a estar donde está, a las puertas de una gran final europea. Maignan solo ha encajado un gol desde que arrancó la competición para los franceses ante Austria el pasado 17 de junio. Además, ese único tanto recibido fue obra de Robert Lewandowsi, y de penalti. Por todo ello, es evidente que pese al poco acierto y lucidez ofensiva por el que destaca negativamente Francia, algo por el que el seleccionador Didier Deschamps ha sido muy criticado, no reconocerle la increíble complejidad que conlleva meterle mano a este equipo y la enorme mentalidad que tiene sería un grave error, y esto último también es obra de Deschamps.

Didier Deschamps junto a Kylian Mbappé durante la Eurocopa 2024. | EFE





Deschamps y su éxito con Francia

La selección francesa ha contado con el entrenador nacido en Bayona desde 2012, año en el que fue eliminada de la Eurocopa por la España campeona de Vicente Del Bosque. Desde entonces, Francia no solo ha conseguido el Mundial de Rusia de 2018, venciendo de manera indiscutible, sino que también ha conseguido llegar a otra final de Campeonato del Mundo (Catar 2022) y una de Eurocopa (Francia 2016). Esto es un dato que demuestra la increíble fiabilidad que ha logrado la selección gala de la mano de Deschamps.

Ahora, que está a un paso de meterse en otra final, España debe andar con mucho cuidado de no caer ante la idea de que Francia ya no es lo que era. Podrá jugar mejor o peor, marcar o no marcar goles, o incluso el papel de Mbappé podrá llegar a ser cuestionado, pero la selección francesa de Deschamps si de algo no se ha olvidado es de competir. Y competir muy bien.

Didier Deschamps durante el encuentro ante Polonia en la Eurocopa 2024. | EFE





Morientes, el que mejor conoce a Deschamps

Sin ir más lejos, la figura de Deschamps, ya no solo como entrenador, sino como persona, fue también descrita en 'El Partidazo de COPE' por parte de una persona que le conoce muy de cerca: Fernando Morientes. El exjugador internacional comentó una anécdota sobre el seleccionador francés durante su etapa en el Olympique de Marsella, cuando fue precisamente entrenado por él.

Ante las palabras del director y presentador del programa, Juanma Castaño, analizando a Deschamps a través de su vida, Morientes añadió una vivencia personal muy destacada de su etapa como jugador. "Él es un entrenador muy sensible a los temas personales de los jugadores. Cuando estaba en el Marsella le detectaron una enfermedad a mi padre y él me conocía muy bien. Me veía entrenar y me decía 'te pasa algo, tú no eres así, siempre estás risueño'. Yo no quería que se enterase nada y al final le conté lo que era. Él me dijo: 'Para, quiero que te vayas a España el tiempo que necesites y cuando estés listo me llamas y vuelves'."

