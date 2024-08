En las próximas horas o días se hará oficial la marcha de Vitor Roque del Barcelona. El delantero brasileño llegó en el mercado de invierno de 2023 por algo más de 30 millones de euros más variables y, a pesar de que venía para ayudar a un equipo con muchos problemas, Xavi solo le alineó en 16 partidos: 14 en Liga, pero sumando solo 319 minutos de juego; y 2 en Copa del Rey. En esos partidos, solo pudo marcar dos goles y vio tres tarjetas amarillas y una roja.

El Barcelona anunció el fichaje de Vitor Roque como una gran apuesta por un futbolista joven, de 18 años, que parecía que podía tener un gran futuro. Él y Endrick, fichado por el Real Madrid para esta temporada, parece que pueden ser el futuro de la selección brasileña, pero hasta ahora, esa idea parece estar lejos, de momento. Muchos han acusado a Xavi Hernández, ex entrenador azulgrana, de no haberle dado los minutos necesarios para poder demostrar si vale o no para contar con él y parece que tendrá que demostrarlo fuera del club azulgrana. La realidad es que el Barça necesita aligerar la plantilla para poder inscribir a Dani Olmo por sus graves problemas económicos, por eso tanto él como Gündogan se ven casi obligados a salir de Can Barça.

El agente de Vitor Roque, contra una cesión

Antes de finalizar la Liga pasada, ya se habló de una posible cesión a otro equipo porque Xavi, cuando parecía que iba a continuar, llegó a afirmar que "No es fácil venir de otra liga con la edad que tiene. Necesita confianza y jugar y ya decidiremos. Él puede jugar en el Barça en el futuro seguro porque tiene calidad". Poco después, el agente de Vitor Roque, André Cury, cerró la puerta a una posible cesión afirmando que si se marchaba del Barcelona, solo se iría traspasado: "El chico tiene contrato con el Barça y si elegimos al Barça teniendo otras opciones por el doble de dinero fue porque queríamos jugar en el Barcelona. Estoy seguro de que Vitor va a ser un gran jugador, pero si el Barça no le deja... el club o el entrenador, no sé qué pasa internamente; ahí tenemos que buscar otro camino. O se queda para que le den minutos para demostrar o si el club decide que el jugador no se puede quedar, se va a ir vendido".

Durante este mercado de fichajes de verano, Vitor Roque es uno de los nombres que más ha sonado para marcharse, y parece que se hará oficial muy pronto su marcha al Betis. El brasileño se irá cedido al club verdiblanco después del acuerdo al que han llegado los dos clubes porque el que el joven delantero se marchará una o dos temporadas cedido y los sevillanos pagarán 3 millones de su sueldo. En el club del Benito Villamarín, Vitor Roque podrá demostrar lo que hizo en el Atlético Paranaense, donde marcó 28 goles en 81 partidos.

La dura crítica de Minguella al Barcelona

En El Partidazo de COPE volvimos a hablar este jueves de la marcha de Vitor Roque del Barcelona después de haber llegado hace solo seis meses y Josep María Minguella quiso analizar y criticar la mala gestión de los azulgranas en el mercado de fichajes desde hace 20 años: "El Barcelona lleva 20 años comprando brasileños que no sirven, como Keirrision y Henrique, que costaron 32 millones de dólares que ahora serían 200 y no los llegaron a presentar. Cada año han tenido brasileños que no han servido y parecía que esto había acabado, hasta que en enero, cuando el Barcelona no necesita un goleador porque tiene a Lewandowski, lleva Vitor Roque y nadie se hace responsable. De haberlo traído. Esto no se puede hacer en un club si no hay alguien dentro que trinca".

