Miguel Rico explica el plan especial que prepara el Barcelona a Pedri para volver a su forma: "No recuperaba"

El FC Barcelona no ha hecho una de sus mejores temporadas este año, algo que le ha costado el despido a Xavi Hernández y que supone la llegada de Hansi Flick. Deberá haber cambios en la plantilla, pero uno de los nombres que no se plantean en la rampa de salida es el de Pedri, sobre el que se ha elaborado un plan especial, como desveló Miguel Rico en El Partidazo de COPE.

El técnico inicialmente afirmó que dejaría el club al final de esta campaña, pero finalmente se convenció de quedarse para la 2024/2025. Aun así, el escenario ha cambiado. Joan Laporta anunciaba la marcha de Xavi Hernández menos de un mes después de anunciar que permanecería.

Por lo que esta nueva temporada que viene, entre los cambios en la plantilla que parece que hacen falta, y el cambio de entrenador que seguro que busca otros perfiles entre sus jugadores, seguramente haya una limpieza en el vestuario de todos aquellos que no se adapten a lo que pide en este caso Hansi Flick.

El sainete azulgrana con Xavi que acaba en Hansi Flick



El alemán, que llevaba esperando al Barça desde enero, firmará un año más otro opcional

Aunque los Joãos sean jugadores cedidos, el nuevo entrenador del club ya ha dicho que no los va a necesitar ni querer para la próxima temporada, por lo que no serán ventas, pero si salidas de la plantilla de cara al nuevo año. Son los dos primeros jugadores que seguro que no estarán.

Pedri

Para poder fichar este año, y por temas del Fair Play financiero, es evidente que este año el Barcelona va a tener que desprenderse de algún peso pesado de la plantilla para poder ajustar cuentas. Por lo que en esta lista habrá jugadores que aunque no todos vayan a ser vendidos, si que la mayoría estarán expuestos al mercado.

En este caso, nombres como De Jong o Araujo, son clave en este mercado, sobre todo si el club azulgrana está buscando el pivote del que tanto se habla. Serían dos jugadores por los que ingresar una cantidad interesante de dinero y que liberarían, sobre todo con el holandés, bastante masa salarial.

Por otro lado, ya se sabe que jugadores como Vitor Roque van a ser cedidos si o si la temporada que viene, y puede que alguno de los que vuelva, como Ansu Fati, si Flick no cuenta mucho con él, puede ser prestado. A esta lista se deben sumar otras ventas que sigan dejando espacio salarial.

El periodista Andrés Veredas explica en qué consiste el método Flick: "Todas las ideas eran de él"



??? "Todas las ideas eran de él" https://t.co/xsl9o2pxWZ — Tiempo de Juego (@tjcope) May 28, 2024

Se habla de jugadores como Marcos Alonso, que parece tener ya ofertas de equipos como el Atlético de Madrid, Oriol Romeu, al que tras un año muy malo posiblemente salir del club sea lo que más le beneficie, Raphinha, por el que Arabia parece estar ofreciendo hasta 100 millones, o Ferran Torres, que no ha cumplido con las expectativas y podría ser una salida interesante.

"No recuperaba"

"Pedri no se mueve", recordaba Miguel Rico en El Partidazo de COPE, "es una decisión tomada, ya lo comentamos una noche, aunque es verdad que la próxima temporada va a ser su examen definitivo, pero también hay que decir que le han visto muy mejorado en las dos últimas semanas a la Selección".

"Desde el club, creen que la explicación está en que le han preparado un plan de entrenamiento fuera del equipo", desvelaba el tertuliano de El Partidazo de COPE, "que le ha ayudado a mejorar considerablemente, porque con el entrenamiento diario no era capaz de recuperar las sensaciones que tenía muscularmente.