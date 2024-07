Miguel Merino, en El Partidazo de COPE: "Mikel me ha dicho 'otro gol en Stuttgart, como tú'"

La selección española jugará las semifinales de la Eurocopa el próximo martes contra Francia después de eliminar a Alemania en los cuartos de final. La victoria llegó en el minuto 119 gracias a un cabezazo de Mikel Merino a pase de Dani Olmo. El futbolista de la Real Sociedad dejó la curiosa imagen en la celebración, cuando dio una vuelta al banderín del córner, igual que hizo su padre en el mismo estadio hace 33 años.

Juanma Castaño habló con Miguel Merino, padre de Mikel, que estuvo en el estadio viendo la hazaña de su hijo: "En ese momento, tú haces tu trabajo y metes un gol y es mucha alegría. Pero la situación es más importante ahora, esta repercusión y este partido, en ese escenario y ese rival, es especial. Lo he vivido casi más que el mío".





Sobre la celebración en la que imitó lo que él mismo hizo hace 33 años, dijo que era algo que habían hablado pero bromeando: "Habíamos hablado de este tema porque él está empeñado en dejarme mal. Ha hecho muchas más cosas que yo pero esto era lo único que me quedaba y se ha empeñado en dejarme otra vez por detrás. No me lo había dicho pero hablábamos de esa casualidad. A mi no me importaba en absoluto y nos hemos hechos unas risas después del partido. Me ha dicho 'otro gol en Stuttgart, como tú'. Estoy súper orgullosos de su comportamiento, los minutos que salga".

Por último, Miguel reconoció la emoción que supuso ese gol: "Me he emocionado, es especial. Los ojos llorosos sí que los tenía. Era un momento tan importante... ellos estaban con el subidón y la flecha para arriba".

