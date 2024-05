Matxin revela la historia detrás del detalle de Tadej Pogacar con Giulio Pellizzari en el Giro: "Es el único"

Tadej Pogacar no detiene su hambre voraz de victorias y se apuntó la quinta en la decimosexta etapa del Giro de Italia disputada en una jornada recortada por el mal tiempo. Sobre la maglia rosa habló Juanma Castaño con su director, Joxean Fernández 'Matxin' en El Partidazo de COPE, que desveló el trasfondo de la imagen del día del esloveno con Giulio Pellizzari.

Pogacar, entró en meta en solitario, contando con sus dedos helados una a una sus cinco victorias. Una manita del esloveno, implacable en su ambición, ganando en la cima del Monte Lana con su habitual autoridad. En su victoria profesional número 75, la 19 en una gran ronda, fue un día infernal por el mal tiempo.

Este fue el motivo por el que se recortaron 80 kilómetros de recorrido, eliminando la cima Coppi, el Umbrailpass. Pogacar azotó a sus rivales cómo y cuándo quiso. Esta vez atacando en la parte dura del ascenso, en los últimos 2 kilómetros de la ascensión al Monte Lana, cuando cambió de ritmo para anular a los escapados y entrar en meta por todo lo alto.

Daniel Felipe Martínez fue el otro vencedor de la etapa tras aventajar a Geraint Thomas en un puñado de segundos que aleja al galés en 22 segundos en la lucha por el podio. En lo más alto del cajón sonríe Pogacar, con un colchón superior ya a los siete minutos. Y eso que Matxin le reveló a Juanma Castaño que el esloveno se va midiendo.

El joven ciclista italiano acarició este martes la victoria en la etapa del Giro de Italia. Una vez en meta, donde los ciclistas se cambiaban ya de ropa, el italiano se dirigió a Tadej Pogacar y le pidió las gafas rosas al líder de la prueba como gesto de admiración. Evidentemente, el esloveno no tuvo ningún problema.

Le entregó las gafas y, además, se desprendió del maillot rosa que portaba para obsequiárselo a Pellizzari. Después, en la rueda de prensa, el líder del Giro explicó su relación con el italiano. Resulta que en 2019 se sacaron una foto y el corredor del VF Group-Bardiani CSF-Faizanè se la envío.

"Hoy ha tenido un detalle con este chico italiano de 20 años que le ha adelantado, Giulio Pellizzari, que tenía una foto con él hace tiempo siendo un niño en 2019 y hoy, después de ganar, le ha entregado las gafas, el maillot, la maglia rosa, todo, ¿no?", cuestionaba Juanma Castaño a Joxean Fernández 'Matxin' en El Partidazo de COPE.

