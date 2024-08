Martín Presa, en COPE sobre James: "Desde Maradona con el Nápoles no se había conseguido nada igual"

Este lunes se hizo oficial el sorprendente fichaje de James Rodríguez por el Rayo Vallecano. El jugador colombiano vive uno de los mejores momentos de su vida después de haber logrado llevado a su selección a la final de la Copa América, donde perdió ante Argentina pero en un torneo en el que fue nombrado el mejor jugador.

En El Partidazo de COPE entrevistamos al presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, para que nos contara lo importante que es este fichaje para el equipo: "La mayor virtud de James es el golpeo pero desde que jugó la final de la Copa América han pasado cinco semanas y él ha estado de vacaciones; por arriesgar un partido no vamos a poner en riesgo su temporada. Hay que llevarlo con cuidado, es como un Fórmula 1, tiene que aguantar toda la temporada. Es un auténtico orgullo de poder disfrutar de James, que está en en el cénit de su carrera tras ganar el mvp por delante de Messi, pese a haber perdido la final".

Sobre cómo ha logrado fichar a un jugador tan importante, Presa contó que "Le llamé hace un mes, a él directamente. Tenemos de amigo común a Radamel Falcao. Vimos la posibilidades que había, al principio era difícil y al final se ha conseguido algo histórico para el Rayo Vallecano: traer el mvp de la Copa América. Somos un equipo humilde pero ambicioso, como hizo el Nápoles fichando a Maradona, desde entonces no se había conseguido nada igual".

El presidente del Rayo también habló sobre los problemas del club en su estadio: "Vallecas es un campo muy nostálgico, muy bonito, pero es un estadio que se queda obsoleto, que se ha quedado pequeño y necesitamos dar otro paso por el bien del Rayo y poder cumplir otros 100 años más. Debemos buscar una ubicación acorde con la afición que tenemos. A un partido como mañana, contra el Barcelona, podrían entrar 25.000 personas o más. Nosotros no nos hemos adscritos al CVC y no hemos solicitado esa inversión. No lo hemos hecho porque la directiva actual trabajamos de una manera muy intensiva para pagar una deuda y solventar una deuda que otros crearon. Ahora que visualizamos la orilla, no queremos volver a ser arrastrados. No queremos volver a deber nada a nadie".

