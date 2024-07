Manolo Lama pasa factura a los que llamaban "el breve" a Luis de la Fuente: "En este barco estaban muy pocos"

Los chicos de Luis de la Fuente han impresionado al mundo del fútbol y se plantan en la final de la Eurocopa. España tumbó a Francia en las semifinales con su juego alegre, vivo y con personalidad aterriza como una bocada de aire fresco. Manolo Lama quiso poner en el foco del que siempre huye al seleccionador y pasó factura en El Partidazo de COPE.

Luis de la Fuente aplaude a sus futbolistas desde el banquillo de la selección español. CORDONPRESS

El plan del riojano ha funcionado a la perfección. Apostando por Cucurella, Fabián, Laporte o Nico ha conseguido clasificarse a la final de la Eurocopa con un golazo de época de Lamine Yamal y el gol de gracia de Dani Olmo. La Roja vuelve a asustar en Europa y el entrenador, a reivindicarse con la segunda final europea consecutiva desde que tomase los mandos del combinado nacional.

La Roja volverá a jugar una final continental y eso es gracias a la brillante y entretenida idea de juego que ha desplegado este conjunto a lo largo del torneo. Y es que, en una Eurocopa en la que las principales favoritas no han brillado, España ha puesto en liza el mejor fútbol del torneo.

Luis de la Fuente puso directamente el foco en los futbolistas y optó por hacerse a un lado, aunque todo el mundo es consciente lo que esta victoria supone para él y su credibilidad en el puesto como seleccionador. Eso sí, también dejó algún titular tras el encuentro en el que no se escondió.

Luis de la Fuente

Sobre los que dudaban señaló: "Nosotros no teníamos ninguna duda de este quipo, eso quizás salga de los medios. Aprovecho para reivindicar que a veces tomamos decisiones muy pensadas y maduradas y se valoran desde fuera. Yo no opino de cómo hacéis entrevistas, que seguro lo hacéis muy bien".

Los jugadores de la selección española celebran su pase a la final | EFE

El seleccionador, preguntado por quienes sacaron el colmillo con él o dudaron del presente de esta Selección, fue claro: "Yo las críticas siempre las he aceptado. Me habéis hecho que sea un experto en asimilarlas. Que sepáis que esta imagen os sorprende a vosotros. Yo sí conocía lo que podían hacer estos futbolistas, no son caprichos".

"A veces se hacen valoraciones de por qué viene menganito o fulanito, yo sí conozco las razones", apostilló el seleccionador, recordando ese camino que ha pasado desde que cogió las riendas del equipo con la polémica de la llamada a Sergio Ramos, pasando por el caso Rubiales y sus aplausos hasta esta Eurocopa.

Por último, se puso discretamente una medalla: "Ahí sí que tengo mérito, en seleccionarlos. Si tuviese otra idea, traería a otros jugadores. Es nuestra apuesta, cada uno juega y explota sus condiciones. Pase lo que pase, seremos siempre fieles a una idea Yo llevo pensando esto desde mi segundo día como seleccionador".

Manolo Lama pasa factura a los que llamaban "el breve"

En El Partidazo de COPE hubo un momento de apreciación al seleccionador. Manolo Lama encomendó ese instante, en el que el narrador de los partidos de España en Tiempo de Juego quiso recordar las críticas por las que ha pasado Luis de la Fuente, hasta aquellos que le apodaron prematuramente "Luis el breve".

Audio

Casi nadie daba un duro por los chicos de Luis de la Fuente. Decían que éramos muy jóvenes. También alegaban que le faltaba alma a este equipo. Muchos se quejaban de los convocados y los descartes del técnico español... El domingo estos futbolistas tendrán la posibilidad de volver a poner a todo un país en pie y alzarse con la cuarta Eurocopa.