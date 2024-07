Maldini analiza las grandes decepciones de esta Eurocopa: "Es difícil calibrar el por qué"

Una vez finalizada la Eurocopa en la que España se ha proclamado campeona, son hasta seis los españoles que forman parte del once ideal de la competición. En la defensa, Marc Cucurella se cuela en el lateral zurdo, el centro del campo está formado íntegramente por la marca España: Rodri, Olmo y Fabián Ruiz y en la delantera Lamine Yamal y Nico Williams forman parte de los jugadores elegidos por la UEFA gracias al gran papel realizado.

??? Introducing the UEFA EURO 2024 Team of the Tournament, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#EURO2024pic.twitter.com/ITp3ipcWxF — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 16, 2024

Además, la selección española continúa acumulando premios: Rodri ha sido elegido mejor jugador de la Eurocopa y Lamine Yamal ha sido designado mejor joven. Aunque no son todo alegrías para los jugadores y las selecciones que han acudido hasta Alemania ya que existen futbolistas cuyo rendimiento individual no ha alcanzado las expectactivas impuestas al comienzo del torneo. Asimismo, ocurre un hecho similiar en términos colectivos y que no ha pasado desapercibido para los grandes seguidores al fútbol que esperan cuatros años para la gran cita.

Las decepciones para Maldini

El colaborador en El Partidazo de COPE señaló a algunos futbolistas de los que esperaba mucho más durante la Eurocopa celebrada en Alemania. El primero, Cristiano Ronaldo, en la que ha sido posiblemente su última Eurocopa. A sus 39 años, el delantero luso llegó a los cuartos de final con su selección y jugó los cinco partidos disputados por Portugal, incluyendo un par de prórrogas así como dos tandas de penaltis. Dejando a un lado los dos penaltis marcados en las tandas, Ronaldo tan solo anotó dos goles durante la Eurocopa y se apuntó una asistencia.

Cristiano Ronaldo en el partido de cuartos de final frente a Francia.Cordon Press

Unos números y unas actuaciones que han dejado un sabor de boca amargo a Maldini. "Sabemos que no está a su máximo nivel, pero me ha decepcionado porque ha estado bastante por debajo de lo que se podía esperar", indicó Maldini. El colaborador reconoció que "no esperaba un gran Cristiano, pero si algo mejor" e incluso aseguró haber visto al luso "muy ansioso y muy desesperado". A pesar de ello, una de las principales razones del bajo rendimiento del futbolista portugués podría haber sido la acumulación de demasiados minutos: "Roberto Martínez tenía que haberle dado más descanso", sostuvo Maldini.

El otro 'señalado'

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El flamante fichaje del Real Madrid, Kylian Mbappé, es el otro jugador que no ha estado a la altura para Maldini. La fractura de nariz que sufrió en el partido ante Austria de fase de grupos condicionó el resto del torneo para el futbolista porque "a partir de ahí, es difícil calibrar el por qué" de su estado de forma. La decisión de no operarse para poder seguir disputando partidos, provocó que jugase lesionado "prácticamente toda la Eurocopa" y no consiguió brillar tanto como se esperaba. En total, de los seis partidos de la selección francesa, Mbappé saltó al terreno de juego en cinco ocasiones y únicamente logró una asistencia y un gol.

Mbappé con la máscara en uno de los partidos de la Eurocopa.Cordon Press

Maldini se acordó de Bellingham, pero lo hizo para destacar que el centrocampista inglés no le ha decepcionado porque "ha llegado bastante cansado" y desde su punto de vista "lo ha intentado y ha sido de lo mejor de Inglaterra sin duda". A título colectivo también ha habido un par de selecciones que no han convencido al experto en fútbol y esas han sido "Inglaterra y Francia" sin tener en cuenta a Italia porque "sinceramente tampoco esperaba tanto", concluyó Maldini.

Canal de Whatsapp de Tiempo de Juego o El Partidazo de COPE

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo de COPE, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).