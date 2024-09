La mala experiencia de Juanma Castaño al comprar ropa por Instagram cuando le llegó a casa: "Era preciosa"

El crecimiento en los últimos años del e-commerce ha favorecido que los usuarios opten cada vez más por las compras online en lugar de acudir a las tiendas físicas, sobre todo, en el sector de la ropa. Juanma Castaño estaba en Instagram y, ante un anuncio, decidió comprar una blazer. En El Partidazo de COPE contó lo que le sucedió cuando le llegó.

Los españoles compran moda con una frecuencia media de 6,4 veces al año, con un ticket de gasto medio que asciende a 72 euros por compra, lo que supone un desembolso anual aproximado de 460. Así se extrae del segundo 'Estudio Fashion Lab España 2024', un análisis del e-commerce de moda en España y los hábitos de compra online publicado por Digital Full Commerce Elogia.

La cosa no queda ahí. En 2023 los españoles volvieron a aumentar sus compras por Internet, alcanzando el 22,8% del gasto total en moda del país, según datos del Informe de la moda online en España 2024, elaborado por Modaes. Juanma Castaño explicó su experiencia tras una última compra a través de su móvil.

Pero es que casi cerca del 70 por ciento de los consumidores ha cambiado sus hábitos de compra en el último año para ahorrar, según los datos del estudio Hábitos de consumo de los compradores online en España realizado por Ipsos Digital para Amazon. Por lo que la mayoría de ellos lo hace por necesidad, no por capricho.

Comprar ropa

En concreto, Instagram se alza como la red social con mayor capacidad para impulsar la compra a partir de un anuncio visto en la plataforma en nuestro país. Aunque es su hermana, Facebook, la que logra mayores ventas en los principales mercados a nivel global. Instagram Shopping lleva la experiencia minorista a las redes sociales, como comprobó Juanma Castaño.

La pantalla de un móvil con la aplicación de Instagram

La cara b de este negocio llega con historias como la de la aplicación Temu. La presencia de su propaganda en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, es abrumadora: "Compra como un millonario"; "Descuentos de hasta el 90 por ciento"; "Tres regalos te están esperando"; "Gana un kit de cupones de 100 euros".

¿Qué hay detrás de estos rimbombantes eslóganes? Según un exhaustivo informe de Grizzly Research, una firma de analistas en ciberseguridad especializada en el mercado chino, Temu es un negocio fraudulento cuyo objetivo es obtener los datos de los dispositivos que se descargan su app para venderlos al mejor postor.

Más de 130 millones de usuarios hacen clic en una publicación de compras de Instagram cada mes: tráfico con el que el propietario de una tienda física sólo podría soñar. Los pedidos de ropa por internet siempre tienen sus ventajas, pero uno de los mayores contras es que puede llegar algo que no es de tu talla o un artículo totalmente distinto a la fotografía original.

La mala experiencia de Juanma Castaño

Las redes sociales se ven inundadas por anuncios de productos a precio de auténtico derribo y resulta excesivamente tentador para muchos no hacer clic. Es cómodo y rápido. Eso sí, tienes que saber que puede llegarte un producto muy diferente al que pediste. A Juanma Castaño le pasó al comprarse esa blazer, como explicó en El Partidazo de COPE.

Archivo Una persona con un teléfono móvil en la mano

Muchas veces lo que compras no se parecen en nada. Es una realidad porque te arriesgas a que no te guste, pero peor es aún cuando lo que has elegido, es de una calidad ínfima. Todavía hay quien se resiste a comprar ropa online por miedo a no acertar y con ejemplos como el de Juanma Castaño, seguramente muchos no se atrevan.