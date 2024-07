París será una fortaleza. "No habrá un lugar en el mundo más seguro", sostiene la alcaldesa, Anne Hidalgo, mientras que el ministro del Interior, Gérald Darmanin, indica que "se ha previsto hasta lo imprevisible".

Por lo tanto, estos Juegos son muy especiales y contarán con unas medidas de seguridad increíbles para que todo se desarrolle con total normalidad y que no haya que lamentar males mayores. Anoche, en El Partidazo de COPE con Luis Munilla, Manolo Lama hablaba de los miedos o no que hay que tener de cara a esta cita olímpica y recordó que él ya vivió una bomba en Atlanta 96'. Puedes escuchar de manera íntegra su anécdota en el siguiente audio.

París se blinda para los Juegos Olímpicos

París se blindará con un dispositivo de 45.000 efectivos para los Juegos Olímpicos, que se disputan desde este miércoles y hasta el 11 de agosto, aunque la ceremonia inaugural será este viernes en el Río Sena, un evento que contará con un "plan especial" de seguridad, aunque no hay ninguna "amenaza específica".

Las autoridades prepararon patrullas policiales por las calles, controles en carreteras, vigilancia con helicópteros y con lanchas rápidas en el Río Sena para disuadir y prevenir cualquier tipo de ataque en los Juegos del 26 de julio al 11 de agosto. En concreto, 45.000 fuerzas de seguridad estarán de servicio solo este viernes para la ceremonia de inauguración, que por primera vez no se celebra en un estadio.

Ceremonia de inauguración

La ceremonia de apertura de los Juegos tendrá lugar este viernes 26 de julio y se podrá seguir en directo en COPE desde las 18:00h. Un evento que contará con una parada fluvial de 90 barcos que transportarán a las 206 delegaciones a lo largo de 6 kilómetros del río, antes de desembocar en el Trocadero, donde asistirán unos 200 jefes de Estado y de Gobierno.

Difícil colocar el listón más alto para los responsables de seguridad del evento, que tendrán que lograr que el espectáculo se desarrolle sin problemas, con 42 minutos cronometrados para que cada embarcación complete el recorrido.

Unas 44.000 vallas forman un perímetro en las dos orillas del Sena, en un dispositivo que incluye también a 20.000 agentes de seguridad privada y unos 10.000 soldados.

Así piensa la organización que será la ceremonia de inauguraciónhttps://olympics.com/

Seguridad aérea

A partir de las 17.30 horas (dos horas antes del inicio de la ceremonia) el espacio aéreo de París permanecerá cerrado en un radio de 150 kilómetros, lo que incluye la parálisis de los aeropuertos de Roissy, Orly, Le Bourget y Beauvais.

El cielo de la capital estará surcado solo por los helicópteros y los drones de las fuerzas del orden. Aviones de la Fuerza Aérea estarán listos para intervenir en caso necesario.

Agentes de seguridad en ParísCORDON PRESS

Por el río, además de los barcos que transportarán a los atletas, otros 86 estarán dedicados a labores de seguridad y seguimiento técnico.

Ya se han producido detenciones en los preparativos en torno a posibles amenazas terroristas, así como a un ruso-ucraniano que se autolesionó al detonar un explosivo de fabricación propia. También a finales de mayo, las fuerzas de seguridad frustraron los planes de militantes islamistas de atentar contra un partido de fútbol olímpico en la ciudad de Saint-Étienne.

Anoche, Manolo Lama detallaba los miedos o no que tienen desde París: "En Atlanta viví una bomba, amenazas en dos Juegos. No se puede vivir con miedo. Cuando vienes a los Juegos tienes que venir a pasárselo bien y disfrutar, a vivir el espectáculo que nos darán los deportistas. Si tienes miedo, respetable, no vengas".

