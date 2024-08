Las circunstancias que se tendrían que cumplir para que Julián Álvarez sea jugador del Atlético

Julián Álvarez se está convirtiendo en el nombre más repetido por los medios de comunicación en las últimas horas y es que el jugador argentino del Manchester City estaría muy cerca de abandonar la disciplina inglesa para recalar en el Atlético de Madrid.

Según las informaciones, el club rojiblanco habría puesto encima de la mesa una oferta que rondaría los 80 millones de euros. De confirmarse esta venta, se convertiría en la mayor del Manchester City en toda su historia. Hay que recordar que el delantero firmó por el conjunto inglés en 2022 por unos 20-25 millones de euros procedente del River Plate.

Sobre este asunto ha hablado Pedro Morata en El Partidazo de COPE. Pedro ha asegurado que para que Julián Álvarez llegue a ser jugador del Atlético de Madrid deben darse los siguientes pasos: la prioridad del club rojiblanco es cerrar a Conor Gallagher, centrocampista del Chelsea que llegaría al Metropolitano por 40 millones de euros.

El Segundo es la salida de Samu Omorodion al Chelsea por una cantidad muy parecida. Si estas dos circunstancias se cumplen es muy probable que el jugador sea colchonero, pero Pedro Morata ha asegurado que dependerá del 'Fair Play' financiero y las operaciones anteriormente expuestas. Otra opción pasaría por fichar a Javi Guerra (Valencia) y prescindir de Conor Gallagher, algo más económico para el Atlético de Madrid.

Declaraciones de Julián Álvarez sobre su salida

El propio delantero no dejó claro su futuro cuando fue preguntado hace escasos días: "Ya tendré tiempo para ver mi decisión. No me detuve a pensar en frío. Cuando terminen los Juegos Olímpicos, me pondré a pensar tranquilo qué es lo que quiero para mí", dijo en declaraciones a DSports Radio.

"La temporada pasada fui uno de los jugadores con más minutos del equipo en la Premier League. Pero es verdad es que, en algunos partidos importantes, cuando te toca estar afuera, a uno no le gusta", completó un Julián Álvarez que dejó la puerta abierta a salir del Manchester City.