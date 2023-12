Las canciones más escuchadas en los equipos de Primera División: "Tiene un videoclip espectacular"

El año 2023 llega a su fin y como cada año en El Partidazo de COPE repasamos qué música se escucha en los vestuarios de los 20 equipos de Primera División. Y como ya es tradición José Luis Corrochano, Gemma Santos y Javi Nieves nos cuentan qué pinchan los fútbolistas de cada uno de los clubes.

¿Qué canciones escuchan los equipos Champions?

En el líder, el Real Madrid, dos brasileños y un francés se han hecho con el control de los altavoces merengues. Vinicius, Rodrygo y Camavinga son los encargados de poner el ritmo en el vestuario y lo hacen con 'Lala' de Myke Towers.

En el Girona, Bernardo es el DJ oficial y su canción estrella es 'Freed froom Desire', de Gala Rizzatto. Tema muy popular en el mundo del fútbol, sobre todo en la Serie A porque aficiones como la del Milan o la Lazio han hecho una adaptación para animar a sus equipos.

Los jugadores del Girona celebran un gol durante un partido.@GironaFC

En el Atlético, que ocpa la tercera posición, la canción que más suena es 'OA' de Annuel y Quevedo y Koke es el cargado de ponerla en el vestuario.

Y en el Barcelona el DJ es Balde. El canterano del equipo azulgrana se ocupa de poner la música en las previas de los partidos y la canción que más pone es 'Mónaco' de Bad Bunny.

La música de los equipos de la Europa League y Conference

Saliendo de los cuatro primeros puestos, nos encontramos con dos equipos vascos. Iñaki Williams e Iker Muniain son los que ponen el ritmo en el vestuario de San Mamés y lo hace con la canción 'Petit Génie' de Jungeli e Imen ES.

Y en su eterno rival, la Real Scoiedad que es sexta, la canción que más suena es 'Empire of the Sun' del grupo Walking on a Dream. El DJ del equipo de San Sebastían es Álex Remiro, el portero de uno de los equipos revelación de la Champions League y que se medirá en octavos de final al PSG.

Las canciones de los equipos del 7º al 17º clasficado

Fuera de competiciones europeas, el Betis es el primer equipo en asomar las orejas. Los andaluces se fían del criterio de Borja Iglesias y Guardado para poner la música del equipo y su tema más recurrente es 'Mónaco' de Bad Bunny. En el Getafe son tres los encargados de poner la música (Juan Iglesias, Jaime Mata y Unal) y la canción que más pinchan es 'Tu Sei', de Gabry Ponte con Danti.

En el vestuario de Las Palmas hay una premisa clara, escuchar a gente de la propia isla. Y Álvaro Valles es el DJ del conjunto canario, que tiene como sintonía 'Quédate' de Quevedo que sonó toda la temporada pasada al inicio de cada Tiempo de Juego. El Valencia cuenta con una dupla que desde fuera parece tener el ritmo en las venas. Correia y Jesús Vázquez son los habituales a la hora de elegir las canciones y la que más utilizan después y antes de los partidos es 'Barquito' de Tito el Gambino, un auténtico clásico del reggaeton.

Los jugadores de Las Palmas celebran la victoria contra el Tudelano.Cordon Press

Bebé pone el ritmo al vestuario del Rayo Vallecano y su canción fetiche es 'La falda' de Myke Towers. En El Sadar suena 'OA', canción en la que participan Anuel AA, Quevedo y Maluma entre otros. Y los encargados de hacer retumbar los altavoces del equipo navarro son Moncayola y Unai García.

En el Villarreal sigue mandando la cumbia y los encargados de hacerla sonar como buenos DJs son tres jugadores. Capoue, Foyth y Yeremy Pino. La canción más escuchada es 'Se parece más a ti' de Jambao, que también sonaba en el vestuario de España en 2008 y que pusieron de moda en aquel entonces Marcos Senna o Santi Cazorla.

No podía faltar en los vestuarios de Primera División uno de los grandes éxitos de los últimos años. La canción que más pincha Dani Rodríguez en el Mallorca acumula más de 600 visualizaciones en Youtube y se trata de 'La Bachata' de Manuel Turizo y que parece no pasar de moda

El Sevilla es el único equipo del que desconocemos qué canciones suenan en el vestuario del Sánchez Pizjuán. El DJ del Alavés es Antonio Sivera. El portero del equipo vitoriano tiene sonando a todas horas en el vestuario de Mendizorroza la canción 'Soak City (Do it)' de 310babii.

Los futbolistas del Cádiz celebrna una victoria en un partido.@Cadiz_CF

Entre las cuatro paredes del vestuario del Nuevo Mirandilla la canción que más suena es 'Tribu Comanche' del grupo Zapato Veloz, que se dio a conocer con 'Tractor amarillo' en 1992 y que hoy en día no falta en ninguna verbena de pueblo. El encargado de poner la música es como en el Alavés un portero, en este caso Ledesma.

Música que suena en los equipos que ocupan la zona de descenso

El Celta está de celebración en este 2023. El equipo vigués ha celebrado este año su centenario y en el vestuario de Balaídos la canción que más suena gracias a Franco Cervi es el himno 'Oliveira Dos Cen Anos'. Canción que compuso C Tanga, cantante que también suena en otros vestuarios de Primera.

Y si en el vestuario del Cádiz suena uno de los grupos que no pueden faltar en cualquier fiesta de pueblo en el Granada pasa lo mismo. IZAL triunfa entres los jugadores del equipo andaluz. José Callejón es el DJ del vestuario nazarí y la canción que más pone es 'La mujer de Verde'.

Y en Almería, último clasificado de Primera División, 'TIGINI REMIX' es la canción mas escuchada entre los futbolistas del equipo. Arnau Puigmal es el encargado de ambientar las previas y lo hace con esta canción de RVFV, Kikimoteleba.

