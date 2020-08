Julen Lopetegui, en El Partidazo de COPE: "El equipo está hecho para disputar la Champions League"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha estado en El Partidazo de COPE tras la conquista de la sexta Europa League para el equipo sevillista. “Ante la adversidad nos hemos crecido y hemos sido capaces de darle la vuelta al resultado”, ha relatado.

El Sevilla ha hecho una gran temporada y la ha culminado con la consecución del título de Europa League. Por ello, Lopetegui se ha mostrado “orgulloso” de sus jugadores. “Tengo la suerte de poder dirigir a un equipo, no solo de grandes jugadores, también de grandes personas”, ha explicado.

El entrenador sevillista ha asegurado que, a pesar de que ha habidos momentos malos a lo largo de la temporada, han sabido recuperarse de todos ellos. “Ha habido momentos complejos y difíciles, en catorce meses es imposible que no haya momentos complejos”, ha explicado.

Lopetegui se ha mostrado satisfecho con el trabajo y pensando ya en el descanso, pues en apenas unos días deberá disputar la Supercopa de Europa. “El equipo no ha dejado de dar la cara, en Liga estuvimos muy bien, estoy feliz y muy contento”, ha añadido.

