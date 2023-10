El FC Barcelona recibe en su feudo al Real Madrid con el objetivo de alcanzar el liderato de LaLiga. Se trata de un partido clave en las aspiraciones culés, por lo que todos los futbolistas quieren estar presentes. En 'El Partidazo de COPE', Víctor Navarro explicó las intenciones del equipo azulgrana de infiltrar a algunos lesionados para disputar El Clásico y David Sánchez dio su opinión. Xavi Hernández está a la espera de la evolución de varios futbolistas importantes en la plantilla y esto podría cambiar el gran partido que podrás seguir en 'Tiempo de Juego' este sábado a partir de las 16:15 horas.

En el Real Madrid, la buena noticia la ha dado Jude Bellingham. El propio centrocampista inglés ha confirmado que está bien pese a no entrenar este jueves. Trabajará este viernes con el grupo y estará disponible para Carlo Ancelotti. También hubo susto entre semana en el FC Barcelona con otro de sus fichajes. Joao Félix tuvo que retirarse con molestias, pero todo apunta a que se quedará en un golpe. El que es claro que no estará en Pedri, que sigue de baja tras su lesión a principios de temporada. El canario sigue acumulando partidos que no juega.

Las bajas

Robert Lewandowski se lesionó el tobillo izquierdo durante el partido de Champions League contra el Oporto, el 4 de octubre. Aunque han intentado avanzar lo máximo posible con los plazos de su recuperación, el delantero polaco finalmente habría optado por infiltrarse para estar sobre el césped de Montjuïc y hacer frente al Real Madrid. El caso de Frenkie de Jong es bastante más complicado. El '21' de Países Bajos contrajo una importante dolencia el 23 de septiembre contra el Celta de Vigo. La rotura de fibras de su tobillo derecho auguraba unos plazos de recuperación situados entre las 5 y las 7 semanas.

Todos los focos están sobre Lewandowski, que podría acompañar a Raphinha como una de las grandes novedades de la lista de convocados de Xavi. Su compromiso con el FC Barcelona es total, teniendo en cuenta que está dispuesto a hacer el máximo esfuerzo posible para ayudar a sus compañeros en Montjuïc. De momento, el cuerpo técnico tomará la decisión en las próximas horas. Los servicios médicos han tomado una decisión respecto de dos futbolistas que no querían perderse el partido y David Sánchez tiene claro lo que haría con ellos en 'El Partidazo de COPE'.

El jugador que infiltraría David Sánchez

Más problemas en el Barça, que en el Real Madrid. Muchos más. Es el resumen de la radiografía de enfermerías, donde las bajas prácticamente se doblan en la Ciudad Condal. Aunque si hay algo en lo que ambos convergen, es que ninguno tiene sancionados. En los culés no corría riesgo alguno, mientras que en los blancos corría ese riesgo Rüdiger, pero abandonó el Pizjuán sin ver una amarilla. Xavi no cuenta con Koundé, Sergi Roberto y Pedri. Sí estarán, aunque con dudas, Raphinha, De Jong y Lewandowski. Ancelotti tiene dos bajas: Ceballos y Güler.

GRAFCAT5430. BARCELONA, 24/10/2023.- El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernandez, durante el entrenamiento que el equipo azulgrana ha realizado este martes en la ciudad deportiva Joan Gamper para preparar el partido de Liga de Campeones que mañana disputará ante el Shakhtar Donetsk. EFE/Alejandro García





Robert Lewandowski y Frenkie de Jong están dispuestos a apurar hasta las últimas consecuencias su presencia de cara a El Clásico de este sábado. Los dos jugadores se infiltrarán este viernes con el fin de probar las sensaciones en el entrenamiento matinal. Si las sensaciones son positivas, recibirán el alta y entrarán en la convocatoria. En el caso del delantero polaco no se puede descartar ni tan siquiera que sea titular. Esto es lo que haría David Sánchez con estos dos jugadores, tal y como le contó a Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE' este jueves.