Juanma Castaño:"En la vida se puede perder la riqueza, pero no la clase;el Barça está perdiendo las dos cosas"

"RONALD KOEMAN PODRÁ SENTARSE EN EL BANQUILLO DEL BARCA Y PJANIC PODRÁ SER INSCRITO PORQUE EL BARCA, AUNQUE NO HA LLEGADO A UN ACUERDO PARA EL FINIQUITO DE QUIQUE SETIÉN, LE HA LIQUIDADO LO CORRESPONDIENTE A LA PASADA TEMPORADA. NI UN EURO DE LOS DOS AÑOS DE CONTRATO QUE TENÍA POR DELANTE FIRMADOS, SÓLO HASTA EL ÚLTIMO DÍA QUE HA TRABAJADO.
SETIÉN RECIBIÓ AYER SU DESPIDO Y HOY HA ANUNCIADO QUE LLEVARÁ AL BARCA A LOS TRIBUNALES PARA LUCHAR POR LO QUE CONSIDERA QUE LE CORRESPONDE. EL BARCA, COMO RESPUESTA, LO QUE HACE ES MANTENER EN EL CLUB A LOS TRES MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO QUE LLEGARON CON SETIÉN: SARABIA, PASACA Y FRAN SOTO. ES DECIR, NO LES FINIQUITA Y ASÍ ESPERA A QUE ELLOS SE VAYAN DE MANERA VOLUNTARIA PARA NO TENER QUE PAGARLES. SI ESTO ES SER MÁS QUE UN CLUB QUE BAJE DIOS Y LO VEA.
DE VERDAD, ES VERGONZOSO...
SETIÉN NO LO HIZO BIEN, NO SÉ SI DEBE RECLAMARLO TODO, PERO EL BARCA NO PUEDE LLEVAR SU BATALLA CON SETIÉN A ESTA ARTIMAÑA LEGAL CON TRES TRABAJADORES QUE QUERRÁN SEGUIR SU CAMINO. SI NO LES QUIERES, ÉCHALES, PERO NO DIGAS QUE LES REUBICAS CON TAN MALA FE.
AYER CONTAMOS LA POSTURA DEL BARCA, NO QUIEREN PAGARLE A SETIÉN PORQUE CREEN QUE NO LO HIZO BIEN, QUE NO HA ENTRENADO ESTA TEMPORADA Y QUE, POR TANTO, NO MERECE COBRAR. NO TIENEN DINERO. PERO SI FUE EL BARCA EL QUE LE OFRECIÓ TRES AÑOS A SETIÉN... TRES AÑOS!!! NI QUE ESTUVIERAN EN LA PUJA EL MACHESTER UNITED, EL BAYERN Y EL MADRID. TRES AÑOS A UN ENTRENADOR QUE HABRÍA PAGADO POR ENTRENAR AL BARCA.
EN ÉPOCAS DE VACAS GORDAS, NUNCA MEJOR DICHO AL TRATARSE DE SETIÉN, ESTO SE SOLVENTABA PAGANDO Y LISTO, PERO AHORA ESTÁN TIESOS Y HARÁN LO QUE HAYA QUE HACER PARA NO PAGAR. SE PUEDE PERDER EL DINERO, PERO NO LA CLASE, Y EL BARCA NO SE ESTÁ COMPORTANDO CON CLASE".
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