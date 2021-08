Juanma Castaño: "Me veo feliz y super contento con lo que hago"

El director y presentador de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, ha estado en la madrugada de este miércoles al jueves en el programa 'Amanecer en Tokio' y ha recordado sus momentos vividos en los Juegos Olímpicos de Londres, ha analizado el momento actual de El Partidazo de COPE que es líder del EGM y ha hablado también de su experiencia en MasterChef.

EXPERIENCIA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

Juanma Castaño formó parte de la delegación de COPE en la cita olímpica de Londres 2012 y en palabras del propio Juanma "fueron inolvidables y agradece a Manolo Lama poder haber ido a ver a Usain Bolt y a Michael Phelps:

"Yo estuve en Londres a las órdenes de Manolo Lama y cumpliendo las órdenes de lo que decía el general. Aprovechaba cuando Lama me mandaba a tres deportes diferentes, para hacer compras y tomar una pinta en el tiempo entre competición y competición. A Manolo le ofendía que llegara al IBC con bolsas de compra. Me decía que era el único que sacaba tiempo para comprar. A Manolo le tengo que agradecer de por mi vida esos Juegos porque vi correr a Bolt y vi nadar a Phelps. Los disfruté como el que más, hubiera pagado por ir. Fueron unos Juegos inolvidables".

Además de destacar esos recuerdos como profesional, Juanma ha recordado a Fermín Cacho y a la Selección Española de Fútbol en los Juegos Olímpicos del 1992 de Barcelona como sus mejores recuerdos como espectador.

Por supuesto, que también ha alabado el trabajo que está haciendo el equipo que actualmente se encuentra en Tokio contando los Juegos Olímpicos y que está encabezado una vez más por Manolo Lama: "No es por alegrarles el oído. Es flipante el trabajo que están haciendo. Se ve que están disfrutando".

Juanma Castaño, líder del EGM









Juanma Castaño está haciendo historia en la radio deportiva. ‘El Partidazo de COPE’, que se emite de lunes a viernes a las 23.30 horas, mantiene el liderazgo en la noche deportiva registrando un nuevo récord de audiencia y distanciándose de sus rivales. Según el Estudio General de Medios (EGM), hecho público a comienzos del mes de julio, 825.000 personas sintonizan cada noche con Juanma Castaño para escuchar las mejores entrevistas, disfrutar del mejor análisis de la actualidad del deporte y enterarse primero de las exclusivas más relevantes. Este dato supone un crecimiento del 10% respecto a la oleada anterior mientras su competencia cae de forma notable, reforzando el liderazgo absoluto de COPE en las noches deportivas.

En relación a este hecho, Juanma asegura que no les tiene que cambiar nada y que se encuentra súper feliz y súper contento con lo que hace:

"No tiene que hacernos cambiarnos nada, debe servirle a la Cadena COPE para que demuestre ante sus anunciantes que están invirtiendo dinero en un producto aceptado y escuchado por sus oyentes. Nos equivocaríamos mucho si nos repitiéramos mucho que somos líderes. Hay que mantener los pies en el suelo y mantener el espíritu que nos ha traído hasta aquí. Comienzo esta temporada igual que la anterior", señala Castaño y termina señalando sobre este tema: "Me veo feliz, super contento con lo que hago porque cada día me apetece ir a trabajar. Ese es el mayor lujo de una persona, trabajar con unos compañeros con los que me iría de vacaciones, de cena…".

Juanma Castaño estará en Masterchef Celebrity









Como todo el mundo ya sabe, el director y presentador de El Partidazo de COPE estará en la próxima edición de MasterChef Celebrity que comenzará a emitirse próximamente en TVE.

Durante los últimos meses, Juanma estuvo de grabaciones de cara a esas emisiones y según ha señalado en 'Amanecer en Tokio', está será "una edición divertidísima, es una experiencia inolvidable", además de destacar al gran equipo de producción y trabajo que le ha acompañado durante esas grabaciones y que no ha dudado en mostrar su agradecimiento a esas personas.

En esta edición, Juanma compartirá fogones con con la actriz de 'La que se avecina' Vanessa Romero, la actriz Victoria Abril, el cómico Miki Nadal, la cantante Tamara, el presentador Julián Iantzi, el exconcursante de 'Maestros de la costura' Eduardo Navarrete, el rapero Arkano, la influencer Samantha Hudson y la actriz Carmina Barrios entre otros.

¡#MasterChef Celebrity 6 está cada vez más cerca! Aquí tienes las primeras imágenes de una edición que promete ?? #MuyPronto en @La1_tvehttps://t.co/6PgaqQqYBE#MCCelebrity — MasterChef (@MasterChef_es) August 3, 2021









JUANMA CASTAÑO YA ESTÁ EN INSTAGRAM

En las últimas horas, Juanma Castaño se ha abierto una cuenta persona de Instagram. Hasta ahora, Castaño no estaba en esta red social, pero desde este miércoles también podrá seguir al director y al presentador de El Partidazo de COPE en Instagram. Su cuenta personal es juanmacastano_oficial y en palabras del propio Juanma: "Van a pasar cositas".