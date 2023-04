Juanma Castaño, tras el cruce de comunicados de Álex Baena y Mina Bonino: "Hay que frenar todo esto"

"Esto tiene un color horrible, muy mala pinta".

Juanma Castaño ha hecho referencia así este lunes en El Partidazo de COPE al caso sobre la agresión de Fede Valverde a Álex Baena el pasado sábado por la noche.

La postura de Juanma Castaño ante la agresión de Valverde a Baena: "No se puede apoyar" "Es muy difícil porque hay que escuchar las dos versiones, pero no se puede apoyar una agresión física". Juanma Castaño fue contundente en el Tertulión de Tiempo de Juego. 10 abr 2023 - 06:34

Y es que este lunes ha sido un día de cruce de comunicados. Álex Baena publicó el suyo en torno a las nueve de las noche, a través de sus redes sociales. En él, niega tajantemente haber dicho lo que se le atribuye hacia Fede Valverde. Dice Baena en ese comunicado que "hay mentiras que duelen más que los golpes. He recibido amenazas, insultos y mensajes privados deseando la muerte de mi familia".

Una y hora media después, la que tomaba la palabra era Mina Bonino, la mujer de Fede Valverde. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Aunque la tiene restringida, sus tuits se filtraron rápidamente a través de la misma red social.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Mina Bonino está embarazada y ha pasado por un proceso complicado en el comienzo de la gestación. Dice Mina que "nosotros (en alusión a Fede Valverde y ella) no incitamos a la violencia en ningún momento. Que tenga que leer que nos aprovechamos de una desgracia me duele. Hay límites que no deben cruzarse. No todo vale en el fútbol", escribió en respuesta al futbolista del Villarreal.

Además, da detalles sobre lo mal que lo ha pasado durante el embarazo, con semanas de mucha incertidumbre sobre si el bebé podría finalmente venir al mundo.

En esa serie de tuits, la pareja de Valverde llega a decir que ella no es la vocera de nadie, y que habla directamente por lo que ha sufrido ella en todo este tiempo.

Juanma Castaño pide reacción ante un asunto "horrible"

El caso se está tornando de un color oscuro. Para Juanma Castaño, se trata de "un asunto horrible".

Al final, debatir sobre esta cuestión es tener que plantearse situaciones muy delicadas como "si es más grave pegar un puñetazo, si es verdad o mentira lo que dijo Baena, si Valverde está equivocado..." O "preguntarse por qué la venganza llega tres meses después, o por qué Valverde no reaccionó al momento de manera violenta si realmente le ofrendió tanto, en vez de esperar tres meses".

"Uno de los dos miente", valoró Dani Senabre.

Al final, Castaño resume una serie de "conjeturas horribles" con una posible solución: "darse la mano". Tal vez una forma de firmar la paz pase por que "alguien en el Real Madrid y alguien en el Villarreal se pongan al frente, y que se pidan disculpas por lo que haya podido pasar".

"Yo no digo que Valverde no pague las consecuencias. Si hay una denuncia, que lo pague. Pero hay que frenar esto porque está siendo un espectáculo de verdad muy desagradable para todo el mundo", concluyó.