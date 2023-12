Juanma Castaño, sobre lo que ve venir en la Superliga: "Como Florentino Pérez lo tenga..."

Los grandes clubes europeos, sobre todo el Real Madrid y el Barcelona, esperan la decisión que este próximo jueves dé a conocer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si la posición de la UEFA y la FIFA respecto a la creación de la polémica Superliga de fútbol es contraria a las normas europeas de competencia.

El tribunal publicará sus respuestas a las cuestiones prejudiciales planteadas por un juzgado de Madrid, que pidió a la máxima instancia administrativa de la UE que aclare si la FIFA y la UEFA incurrieron en abuso de posición dominante al bloquear con la amenaza de sanciones la creación de un torneo alternativo, la Superliga.



El escrito, que no se puede recurrir, se conocerá un año después de que el abogado general asignado al caso, Athanasios Rantos, concluyera que la FIFA y la UEFA no incurrieron en abuso de poder, lo que supuso un revés para la creación del torneo.

Este telón de fondo le resulta sospechoso a Juanma Castaño, que sigue sin entender cómo dos clubes españoles son los únicos que sostienen este torneo que abandonaron todos los demás clubes que se sumaron a la propuesta: "¿Cómo puede haber una apuesta por la Superliga si solo están figurando el Real Madrid y el Barcelona esperando la sentencia del jueves? Debe de haber algo que no sabemos, deben de tener apoyos que nosotros no conocemos", reflexionaba este lunes el director de El Partidazo de COPE.

La insistencia de Florentino Pérez en la Superliga

Tras el abandono en trámites de la Juventus de Turín comunicado el pasado junio, sólo Real Madrid y Barcelona tratan actualmente de impulsar el nuevo torneo.



El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, reivindicó la creación del torneo alternativo el pasado 11 de noviembre, durante la Asamblea General del club.



"El fútbol europeo no pertenece al presidente de la UEFA y el nacional al de LaLiga. Por eso, el proyecto de la Superliga es hoy más necesario que nunca. El objetivo es ofrecer la mejor competición. Son los clubes los que deben manejar su destino", dijo.

Castaño insistió en sus sospechas: "Es que no me creo que Florentino Pérez haga este movimiento suicida sin nadie".

La dignidad de los clubes y la aparición de ofertas

Juanma Castaño duda de los clubes. En el caso de que el TJUE dé luz verde a la posibilidad de crear competiciones distintas a las promovidas por la UEFA y por la FIFA, "a lo mejor empieza el baile de ofertas".

"Quiero ver la actitud de esos clubes que ahora van de dignos y les llegue una oferta que les doble lo que les ofrece la UEFA", dijo Castaño.

"Si llega un fondo con 4 mil millones y doblas lo que cobras en la UEFA, a ver si los clubes son tan íntegros", repitió antes de poner el ojo en el presidente del Real Madrid: "Como Florentino tenga un as en la manga..."

Todo este debate viene precedido por unas declaraciones del renombrado presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien cree que lo de la Superliga "es totalmente imposible. Yo hablo con muchos clubes de Europa. Ni los clubes ingleses ni otros clubes he visto que hayan movido algo en cuanto a derechos audiviosuales u organización que son necesarios para poder marchar en esa Superliga que están diciendo".

"Por lo tanto", concluye Tebas, "no la veo ni en dos años, ni en cuatro, ni en seis, ni en ocho". Preguntado por si espera con miedo la decisión judicial del próximo jueves, el presidente de LaLiga aseguró que "no, no. Es que ya están construyendo el relato. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a que Florentino nunca pierde".