Juanma Castaño reacciona a la respuesta de Guardiola sobre su legado en el Manchester City: "Si lo ve así..."

El Inter espera en la final. Los de Inzaghi son el primer finalista de la Champions League de esta temporada. Lautaro ha sentenciado la eliminatoria y, ahora, les falta el rival, que saldrá del encuentro de este miércoles. Los neroazurri, que liquidaron al Barça en la fase de grupos y a Porto y Benfica en las rondas posteriores, se medirán al vencedor del duelo entre Manchester City y Real Madrid. Todos los focos se centran en este encuentro en el que nadie quiere quedarse sin jugar el partido por el título, pese a las palabras de Pep Guardiola en la previa que escuchamos en 'El Partidazo de COPE'.

El entrenador del City tiene al fútbol mundial pendiente de qué va a hacer para ganar al Real Madrid. De él dependen las alegrías de todos los que dan por hecho que eliminando al equipo blanco se conseguirá, por fin, la primera Champions League del equipo británico, un pensamiento que comparten en 'El Partidazo de COPE'. En él están puestas las esperanzas en un club que le ha dado plenos poderes durante los siete años que lleva en el banquillo, con fichajes multimillonarios y la credibilidad de que algún día les hará campeones de Europa. Pero delante está el Real Madrid.

"No es fácil de explicar. Para el Madrid la Champions es especial por la historia. Desde las primeras cinco Copas, hasta hoy. Es un club que es capaz de mantener viva esta historia, juegue quien juegue: Di Stéfano, Gento, Amancio. Una de sus grandes cualidades es esta: no olvidamos", destacaba Carlo Ancelotti en la previa para tratar de explicar ese método del club merengue para dominar la competición. Mientras tanto, Guardiola se quitaba presión con unas palabras que fueron comentadas en 'El Partidazo de COPE' por Juanma Castaño.

Las polémicas palabras de Pep Guardiola sobre su legado en el Manchester City

"Se lo han pasado de puta madre durante muchos años. Y el legado es que la gente recordará que marcamos muchos goles, que nos metieron pocos... y que ganamos muchos títulos. En estos años aquí me lo he pasado teta. Es como un buen libro. Y quizás en Europa la gente no ve nada de esto, pero aquí se lo han pasado genial. Esto es un legado", señaló en la previa el técnico catalán. El presentador de 'El Partidazo de COPE' destacó estas palabras al inicio del programa de este martes e hizo un comentario sobre las mismas que puedes escuchar aquí.

Ya están las espadas en todo lo alto para que desde las 21:00 horas se mueva el reloj para que también lo haga ese marcador que ahora mismo marca un empate a uno. En el momento del emparejamiento se dijeron muchas cosas sobre esta semifinal. Que se enfrentaban los dos mejores equipos del continente, que era una final anticipada, que era un duelo de los mejores entrenadores del momento... Ahora todos esos ingredientes se mezclan en el cóctel, en un partido de vuelta, con todo abierto después de la ida, y el resultado tan sólo puede ser un espectáculo de primer nivel y de máxima tensión.