Juanma Castaño reacciona ante una de las imágenes más feas de la jornada: "¿Cómo sois tan bobos?"

Una de las situaciones más bochornosas vividas en la jornada de este lunes vino desde Inglaterra, desde el partido que cerró la jornada 33 en la Premier League, en el que el Chelsea ganó 6-0 al Everton.

Cuando el partido iba 4-0 a favor de los locales, en el minuto 61 se produce otro penalti para el Chelsea que desata una particupar pelea entre Madueke y Nico Jackson para ver quién de los dos tiraba la pena máxima. Palmer, que apareció para tirar él el penalti, acabó llevándose un manotazo de uno de sus compañeros, como consecuencia de su enfado. Gallagher tuvo finalmente que intervenir para calmar la tensión entre los jugadores.

Madueke y Nico Jackson discuten por el balón para tirar un penalti contra el Everton. CORDONPRESS

Finalmente, y como tenía previsto Pochettino, es Palmer quien ejecuta el penalti, marcando su cuarto gol en su cuenta personal de la noche.

Pochettino, el primer crítico

El entrenador del Chelsea, Mauricio Pochettino, fue el primero en reconocer ante los medios de comunicación el bochorno que producen imágenes como la sucedida en el penalti del 5-0.

Mauricio Pochettino, junto a Palmer en el Chelsea - Everton. CORDONPRESS

"Para dejarlo claro: los jugadores, todo el mundo sabe, que el lanzador es Cole Palmer. Lo que pasó después es una pena. Estoy muy, muy molesto por la situación. Me da pena porque este partido se ha visto en varios países y quiero pedir disculpas a nuestros aficionados", comentó el técnico del Chelsea.

"La disciplina es lo más importante en nuestro equipo y los delanteros tienen que demostrar que tienen hambre de goles, pero no con este tipo de situaciones. Vamos a aclarar lo que ha pasado pero pero no voy a aceptar este tipo de comportamientos. Soy muy contundente. Prometo que no volverá a suceder. Cuando tienes una plantilla joven, a veces los objetivos individuales están por delante", apuntó.

Descartó, eso sí, imponer cualquier castigo a los jugadores implicados en la pelea por tirar el penalti: "No se trata de castigar, sino de aprender. Son chicos jóvenes. El castigo fue para todos", comentó sin hacer más sangre sobre la actitud de Madueke y Jackson: "Necesitan experimentar y aprender de algunas situaciones como esta. Se trata de aprender y ser mejores", finalizó al respecto el entrenador argentino.

Juanma Castaño, en El Partidazo de COPE: "Un mal rollo"

Juanma Castaño realizó una particular reflexión sobre lo acontecido en Stamford Bridge, a raiz del mensaje de un oyente de El Partidazo de COPE que a través del whatsapp del programa contó una experiencia parecida que vivió él durante un partido como jugador de categoría semiprofesional.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Dos compañeros míos se pusieron con la misma actitud y con un resultado parecido. Mientras discutían, cogí el balón, lo coloqué y lo tiré fuera por respeto al rival", contó este oyente, que le dio pie a Castaño para comentar lo sucedido.

"¿De verdad? Es que es lamentable lo que se ha visto. La imagen dice tantas cosas del ego de algunos jugadores... ¿Cómo puede ser que con un 4-0 se maten entre ellos para marcar el quinto? Son unas imágenes de mal rollo... ¿Pero cómo sois tan bobos? ¿Pero tanto te da un gol de penalti? Es increíble", reflexionó, con dureza.

Isaac Fouto recordó que algunos jugadores tienen primas por objetivos de goles, a lo que Castaño replicó, manteniendo el tono crítico: "¡Y qué más da! ¿Pero acaso lo necesitan? ¿Y para qué, para comprarse otro Ferrari? Es como lo de la Superliga, ¿para qué es, para que tengan tres coches más?".

Y pese a que "un penalti no te va a dar un coche más", como apuntó con acierto Joseba Larrañaga, Fouto concluyó con que "el ser humano es muy ambicioso".