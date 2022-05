Juanma Castaño propone a los socios del Real Madrid su mejor 'plan de viaje' para llegar a la final de París

Juanma Castaño ha entrevistado este miércoles en 'El Partidazo de COPE' a dos socios del Real Madrid que han sido agraciados en el sorteo que la entidad madridista ha celebrado para designar las entradas de la final de la Champions que el club blanco tiene reservado para sus socios.

El Real Madrid llevó a cabo el sorteo de entradas para la final de la Liga de Campeones, que el equipo blanco disputará contra el Liverpool en París el próximo 28 de mayo, y adjudicó un total de 14.547, que abarcan las solicitudes de socios del club comprendidas entre la 17.605 y la 3.119, ambas incluidas.

Con una leyenda como Amancio Amaro como 'mano inocente' en el sorteo, más la presencia del notario López-Müller Gómez y el director del área social del Real Madrid, José Luis Sánchez, se llevó a cabo un sorteo que fue transmitido por la televisión del club y pudieron seguir todos los socios que habían solicitado entradas para la final.

El número de solicitudes de entradas se disparó respecto a la última final de la Liga de Campeones que disputó el Real Madrid, en Kiev ante el mismo rival, el Liverpool, en 2018. Mientras que hace cuatro años se solicitaron 24.268 entradas en 8.581 peticiones, en esta ocasión hubo 59.622 solicitudes englobadas en 18.848 peticiones válidas.

El club blanco informó de que en las próximas horas "confirmará el resultado del sorteo a todos los socios que han solicitado entradas" a través de un correo electrónico y su oficina 'on line' de atención al socio.

Dos de los socios agraciados han pasado por los micrófonos de la Cadena COPE, y han desvelado que todavía no tienen diseñado su plan de viaje para llegar a la capital francesa el próximo 28 de mayo. En este sentido, los precios de los vuelos y hoteles en París se están disparando, como ocurre siempre en una cita futbolística de esta magnitud. Por eso, Juanma Castaño ha querido ayudar a estos dos socios madridistas planteando una forma de llegar a París, disfrutando de una jornada tanto gastronómica como futbolística entre amigos y aficionados madridistas: "Lo ideal que podéis hacer: subís a Donostia, echáis un día en Donostia, y al día siguiente por la mañana os levantáis, y de Donostia a París lo hacéis en 7-8 horas. Es la carreta de 'Las Landas', que además es una carretera muy buena".

?? Javier, socio del @RealMadrid con entrada, en @partidazocope



?? "Hicimos la solicitud el primer día"



??? "Tenías que ser socio para pedir entrada. No hemos escogido categoría de entrada"



?? "Mi padre me ha dicho que me vaya preparando para ir en coche"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/gWyGW7hHF8