Juanma Castaño opina sobre la actitud de las convocadas a la Selección: "Están dilapidando todo"

La selección española continúa rodeada de polémica. Este lunes, la nueva seleccionadora nacional, Montse Tomé, daba la lista de convocadas para los partidos trascendentales de España en los que se juega la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024, previo paso de la Nations League, con los enfrentamientos ante Suecia y Suiza. En esa convocatoria llegaba la sorpresa porque la seleccionadora nombraba a quince de las campeonas del mundo y a varias jugadoras que ni siquiera compitieron en el reciente Mundial en el que las nuestras se proclamaron campeonas. Estas jugadoras son Mapi León y Patri Guijarro. Además, están las campeonas Misa Rodríguez, Cata Coll, Enith Salón (guardametas); Irene Paredes, Oihane Hernández, Olga Carmona, Ona Battle (defensas), Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, María Pérez, Tere Abelleira (centrocampistas), Athenea del Castillo, Esther González, Eva Navarro y Mariona Caldentey (delanteras).

SEFUTBOL





Andrea Peláez informó tras la lista que las futbolistas estaban desconcertadas y no sabían absolutamente nada de esta lista. Se han ido enterando de su confección a medida que la seleccionadora ha ido anunciando nombres y dando explicaciones en la posterior comparecencia ante los medios de comunicación.

Comunicado de las futbolistas

A las 22:00 horas, las fubolistas emitieron un comunicado en el que insisten en su "voluntad de no ser convocadas por motivos justificados". Las jugadoras recuerdan que ya en un comunicado anterior dejaban claro sus intenciones "y sin ninguna opción a otra interpretación" su "firme voluntad de no ser convocadas por motivos justificados" y que "estas afirmaciones siguen plenamente vigentes". Además, aseguran que no han comunicado a la Federación nada nuevo respecto a esa idea: "Nosotras, como jugadoras profesionales de elite y tras todo lo acontecido en el día hoy, estudiaremos las posibles consecuencias legales a las que nos expone la RFEF al ponernos en una lista de la que habíamos pedido no ser convocadas por razones ya explicadas públicamente y con más detalle a la RFEF, y con ello tomar la mejor decisión para nuestro futuro y para nuestra salud", añaden.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

A pesar de estas palabras, Andrea Peláez ha asegurado que no está descartado que las futbolistas convocadas acudan este martes a las 11:00 horas a la concentración de la selección española en Las Rozas.

Tras la rueda de prensa ofrecida por Montse Tomé a las 16:30 horas de este lunes en la que anunciaba los nombres, Andrea Peláez ha informado en El Partidazo de COPE que los clubes no han sido informados hasta las 20:00 horas, incluso, el Barcelona recibía esta comunicación a las 20:30 horas, según Dani Senabre. Sobre esto, el comunicado de las jugadoras dice que la convocatoria "no se ha realizado en tiempo y forma, de conformidad con el art. 3.2 del Anexo I del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA", por lo que entienden que la RFEF "no se encuentra en disposición" de exigirles "acudir a la misma". "Lamentamos una vez más que nuestra Federación nos sitúe en una situación que nunca hubiéramos deseado", concluyen en su nota.

La opinión de Juanma Castaño

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, habló sobre toda esta polémica que rodea desde hace meses a la selección femenina y que se recrudecido tras el beso del ex presidente de la Federación Luis Rubiales a Jenni Hermoso. Este acto indecente ha provocado que las jugadoras reivindiquen muchos más cambios dentro de la RFEF y ven que la destitución de Jorge Vilda como seleccionador no es suficiente.

Si quieres saber lo que opina Juanma Castaño sobre este tema, PINCHA AQUÍ.

Vídeo