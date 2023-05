Juanma Castaño explica el significado de la épica del Real Madrid en Europa: "Construyen un equipo inmortal"

El Real Madrid ha vuelto a hacer lo imposible en Europa y quedó reflejado en 'El Partidazo de COPE'. En esta ocasión no fue la Champions League. No lo hicieron Benzema, Rodrygo, Vinicius, Courtois, Modric y compañía. No ocurrió en el Santiago Bernabéu. Sí fue protagonista una misma afición que sabe que cuando está en el alambre, todo se transforma a su favor hasta el punto de darle la vuelta a una eliminatoria de Euroliga que parecía perdida. La sección de baloncesto consiguió clasificarse para la Final Four después de perder los dos primeros encuentros de la serie, ganar en Belgrado al Partizán dos choques y vencer en el quinto partido.

No lo hizo de forma cómoda, porque parece que a los merengues no les vale de la misma manera. El Real Madrid lleva en el ADN las remontadas y tenían una más reservada para conseguir el billete a Kaunas como se pudo vivir en 'Tiempo de Juego'. Iba el conjunto entrenado por Chus Mateo 18 puntos abajo al comienzo del tercer cuarto. El arbitraje estaba siendo un condicionante que caldeaba al público, al banquillo merengue y a los jugadores. Tampoco los mejores anotadores del equipo blanco estaban teniendo la mejor noche. Pero "nada es imposible para quien es madridista", como escribió Vinicius Júnior, que presenció en el WiZink Center el encuentro.

10 may 2023

Los viejos rockeros carburaron en la segunda mitad. Con los interiores cargados de faltas, concretamente un Tavares que se veía con cuatro faltas demasiado rápido, la hazaña de sobrevivir era aún más épica. Los Sergios aparecieron en el último cuarto, con un Sergio Rodríguez, al que escuchamos en 'El Partidazo de COPE', que se echó el equipo a las espaldas para liderar la remontada y poner al equipo por primera vez por delante en el marcador desde el primer cuarto. Lo hizo a mitad del último cuarto y ya no volvería a verse por detrás. Los blancos se clasificaban de forma épica para la Final Four en la que jugará la semifinal ante el Barcelona.

Como hiciera el Real Madrid en la Champions League del 2022, la sección de baloncesto hace una remontada épica para llegar a su novena Final Four en 12 años; en fútbol van 11 semifinales en 13 años. La simbiosis entre estos dos entes con el mismo nombre, pero distinto deporte, fue motivo para que Juanma Castaño explicase en 'El Partidazo de COPE' lo que significa esa épica que puedes escuchar aquí. Los merengues disfrutan de una época en la que cada temporada tiene un instante como lo que se vivió este miércoles en el WiZink Center.

Xuancar, Pilar Casado, Rubén Parra y Miguel Ángel Paniagua te contaron en 'Tiempo de Juego' el choque ante Partizan y analizaron la hazaña del Real Madrid en 'El Partidazo de COPE'. La siguiente parada será el 19 de mayo a las 20:00 horas en Kaunas, donde los blancos se citan con el Barcelona para jugarse un billete a la final. Los madridistas vivirán dos días antes, el miércoles 17, otro gran encuentro con la vuelta de las semifinales de la Champions League tras el empate ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu.