Juanma Castaño avisa del peligro de los Ultras en el fútbol: "La llamada da pánico"

Los ultras más violentos siguen ahí visibles como se pudo ver en el pasado derbi liguero entre el Espanyol y el Barcelona durante la celebración del título de Liga del conjunto azulgrana sobre el césped de Cornellá-El Prat.

El equipo de Xavi Hernández, tras golear 2-4 al conjunto blanquiazul, tuvo que salir corriendo hacia el túnel de vestuarios para evitar poner en riesgo su integridad física ante la invasión de aficionados ultras locales.

La postura de Espanyol, Barcelona y Mossos d'Esquadra en la celebración del título de Liga La policía catalana informó al Espanyol que le iban a pedir al Barça que no celebrasen LaLiga en el césped en el caso de ganarla. El Barça entendió la postura y dio el OK. 16 may 2023 - 01:10

De estos incidentes, de esta imagen lamentable de la pasada jornada en LaLiga Santander, volvió a hablar el presentador de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, en el arranque del programa destacando una conversación telefónica a la que tuvo acceso entre un seguidor de los Boixos Nois y un ultra del Espanyol implicado en la invasión de campo, "una llamada que da miedo", según el propio Juanma.

"He podido escuchar una llamada de un miembro de los Boixos Nois a un ultra del Espanyol que saltó el otro día al césped de Cornellá. Es una llamada de un radical del Barcelona que amenaza a otro del Espanyol porque en su brazo lleva escrito la palabra ‘ultras Espanyol’. Le dice que si no quiere que la cosa vaya a mayores tiene que borrarse el tatuaje porque se le ve la cara y lo tienen localizado". Lo puedes escuchar aquí.





Tras escuchar esa llamada de "unos diez minutos", Juanma Castaño avisa que "hay que tener mucho cuidado porque son gente mala que está dispuesta a agredir". Y se ha sorprendido de "la cantidad de delincuentes" que entran en los campos de fútbol cada fin de semana.

No dudó, además, en señalar a aquellos que "tienen unos códigos distintos a la gente normal" porque "me he dado cuenta el miedo que da estar sentado cerca de ellos".











"Que nos dejen en paz"

Durante el comienzo del programa de este martes, Juanma Castaño, sólo vio una "cosa positiva" a estos hechos tan vergonzosos como preocupantes últimamente en el fútbol español. "Que sea entre ellos, que vayan unos contra otros y nos dejen en paz". De esta manera despidió a esta "gente peligrosa dispuesta a pegar y a agredir",Juanma Castaño, en El Partidazo de COPE.