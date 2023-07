Juan Carlos Ferrero, en El Partidazo de COPE: "Le doy un 50% de opciones a cada uno de ganar Wimbledon"

El entrenador de Carlos Alcaraz ha pasado por los micrófonos de El Partidazo de COPE tras el pase de su pupilo a la final de Wimbledon destrozando en tres sets (6-3, 6-3 y 6-3) al ruso Daniil Medvedev. Ferrero, que también fue número 1 como el murciano, analizó como llega este al duelo del domingo ante Novak Djokovic, su triunfo en semifinales y sus opciones de levantar su segundo título de Grand Slam.

¿Sabes que te va a adelantar en títulos en grandes, si no es este año será el que viene?

No es una pelea que tengamos. Yo tenía claro desde hace tiempo que me iba a pasar y es algo que me alegra porque significa que está jugando bien y que el trabajo está saliendo. Ganar Grand Slams es la recompensa a trabajar realmente duro.

Ángel García se ha pasado toda la retransmisión diciendo que el revés cortado lo flotaba y se le iba fuera.

Algún problema tenía que haber en el partido. A Carlos ya se lo he dicho que había que estar preparado para los problemas que podría haber hoy.

¿Esto no lo esperabais ni vosotros?

Si comparas la final de Indian Wells con lo que podía pasar hoy… Hemos estudiado un poco los pros y los contras que podía haber con el cambio de superficie y sabíamos que al saque nos podía hacer un poco más de daño y los golpes planos también. El día le ha favorecido más a Carlos porque la bola se ha puesto bastante pesada y los planos de Daniil no le hacían tanto daño. Ha sido capaz de plantarse muy bien en la pista y cerrar muy bien el revés cruzado de Medvedev. Carlos es un jugador muy dinámico que le hace mucho daño a Daniil por su tipo de juego. Te puede jugar un cortadito, una bola con altura, un resto red, sacar y subir a la red. Medvedev al estar tan atrás le ha dejado hacer bastante su tenis.

Habéis trabajado muchísimo diferentes aspectos tácticos, pero en especial cómo atacar el segundo saque de Medvedev.

No solo era eso, pero el segundo saque de Daniil es muy atacable y Carlos está yendo muy bien para delante. La principal arma de Medvedev es que de fondo sea una roca. Si ya con el resto podíamos generar que con la siguiente bola ya nos poníamos a dominar el punto, Carlos en ese aspecto es muy bueno. Ha sido valiente, yo he ido recordándoselo durante el partido y sobre todo en las bolas de break ha sido muy valiente en esos dos paralelos y a partir de ahí ha cogido ventaja y ha estado muy a gusto.

Me ha sorprendido la tranquilidad con la que ha afrontado el partido, en especial el inicio.

Ha conseguido olvidarse un poco de que se estaba jugando el pase a una final y se ha centrado más en jugar, divertirse y hacer su tenis. El otro día con Rune le dio demasiada importancia al hecho de ganar. Creo que el partido de París Berçy le hizo un poco de daño, sabe que allí jugó muy tenso y por eso generó la lesión y el otro día tenía muchas ganas de revancha, de jugar bien, de sentirse a gusto y esas ganas le hicieron pasar un poco de nervios. Hoy ha sido todo lo contrario. Creo que ha dominado de principio a fin el juego en la pista y cuando el marcador es tan holgado siempre se está más a gusto todavía.

¿Tratareis de repetir eso, mentalmente al menos, de cara al partido del domingo?

Intentaremos prepararlo un poco mejor que el de París. Él también ha aprendido de cómo debe estar las horas previas a jugar un partido tan importante. Hay que jugar suelto, tranquilo e ir a por el partido olvidándonos de dónde estamos. Sabemos que no va a ser fácil porque es su primera final y Novak tiene aquí muchísima más experiencia, pero vamos a ver si consigue jugar suelto, alegre y que eso le lleve a que el marcador le sea favorable y le quite esos nervios que seguro van a aparecer.

Hay mucha exigencia con Carlos, pero es normal porque es el número 1 del mundo

Esta claro que es muy joven y que tiene una responsabilidad muy alta, pero creo que está respondiendo muy bien a todas las expectativas que estamos creando con él, nosotros los primeros. Creemos en él y en sus posibilidades y vamos a casi todos los torneos con la idea de poder ganar, pensar otra cosa sería un error. Su carácter ganador no nos deja pensar de otra manera. Vamos a intentar también salir a intentar ganar sabiendo que tenemos una roca, pero a Carlos le gusta superarse en momentos complicados y está hecho para jugar este tipo de partidos y ojalá lo podamos vivir y disfrutar el domingo.

¿Hay que trabajar mucho mañana para poder romper esa roca o ya se sabe todo sobre ella?

No. Mentalmente no voy a hacer grandes cosas diferentes a otro partido normal. Quizás haya que prepararlo mejor en cuanto a nivel de cómo controlar los nervios, pero a nivel tenístico sabemos de sobra cómo juega Novak. Carlos en París consiguió igualar el partido y si hubiera estado bien físicamente hubiéramos visto otra cosa. ¿Con qué resultado? No lo sé. Creo que tenísticamente puede hacer un partido de tú a tú, pero aquí Novak tiene mucha experiencia.

En París le pudieron los nervios y la presión, pero hay que darle la vuelta a esa historia. Así iba 1-1 y un juego arriba ante Djokovic.

Yo le hablé de eso. No has entrado bien, no has tocado bien la pelota, has estado muy tenso y aún así has conseguido ir un set iguales. En ese aspecto tenemos que ver lo positivo. Si consigues jugar suelto, atrevido y valiente tendrás más posibilidades. No olvidemos contra quién vamos a jugar y vamos a intentar dar el máximo.

¿Conseguís aislaros de todo lo que hay alrededor?

Si. Es difícil con una persona tan joven que está tan pendiente del teléfono al final salen demasiadas noticias de las que es complicado aislarse. Vamos a intentar lo posible. Voy a hablar con él, pero el tema del móvil es una batalla perdida.

Dijiste al ganar el US Open que Carlos estaba todavía al 60%. ¿Si yo te dijese ahora el porcentaje para la final cuánto le darías a cada tenista?

Ahora mismo le doy un 50-50. Los dos llegan muy bien. Novak está jugando muy bien, pero con el recital de tenis que ha hecho Carlos hoy no le pondría a un nivel inferior. Si Carlos consigue estar tranquilo y jugar a su nivel va a ser un partido muy igualado. Si está tenso otra vez será muy difícil ganar a Novak.

Ha dicho Medvedev que a Carlos ya se le puede comparar con el Big3. ¿Le vas a echar la bronca?

Ostras. Personalmente creo que es un poco pronto. Viene haciendo las cosas muy bien y si consigue esta constancia año tras año en un futuro le podríamos comparar, pero creo que Medvedev se ha tirado a la piscina demasiado pronto.