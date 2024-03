Joseba Larrañaga pide "educación y conciencia social" para frenar el racismo contra Vinicius

España y Brasil se enfrentan este martes en el Santiago Bernabéu en un partido bajo el lema 'Una misma piel'. Vinicius ha hablado este lunes en la previa al duelo y se ha derrumbado durante la rueda de prensa tras responder a varias preguntas sobre el racismo que sufre. "Cada vez tengo menos ganas de jugar", reconoció el brasileño.

Vinicius rompe a llorar durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en Valdebebas. EFE

El jugador del Real Madrid y de la selección brasileña, además, admitió que debe "seguir mejorando". "Entiendo que se hable de lo que hago en los partidos porque tengo mucho que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar", fueron las palabras del futbolista.

Y añadió: "Saco las fuerzas de mi familia y de la gente que me dice que siga luchando. Defiendo aquello en lo que creo. Quiero seguir luchando por todas las personas que lo necesitan".

Posteriormente, Vinicius rompió a llorar y comentó: "Jugar al fútbol es muy importante, pero la lucha contra el racismo es importantísima. Quiero que las personas de color tengan una vida como las demás. Si no fuera por eso, me hubiera rendido ya. Lo único que quiero es seguir jugando al fútbol y que toda la gente tenga una vida mejor".

Roberto Palomar fue el primero en dar su opinión sobre la rueda de prensa de Vinicius y se mostró muy contundente en su mensaje contra el racismo. "Me parece muy difícil que alguien se ponga a llorar en una rueda de prensa como Vinicius. He visto las imágenes y creo que la única gente que siente racismo o no es la gente que lo sufre", señalaba.

Y agregaba: "Y cualquier 'sí, pero..' que se ponga a esta situación lo que hace es alimentarla. No estamos hablando de fútbol, hablamos de algo más serió. Y tengo la opinión de que en España somos racistas".

El siguiente en dar su opinión fue Gonzalo Miró, que afirmó: "Vinicius tiene toda la razón del mundo, ha estado muy bien en la rueda de prensa. Y si su lucha llega a buen puerto, será bienvenida. Aunque no mezclaría el tema futbolístico con el racismo y tampoco pondría solo el foco en España porque racismo hay en todo el mundo. Todos debemos hacer autocrítica".

MADRID, 25/03/2024.- El delantero de la selección brasileña de fútbol Vinicius JR durante la rueda de prensa ofrecida este lunes en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, con motivo del partido que mañana disputarán ante España en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. EFE/ Kiko Huesca

Roberto Morales fue el encargado de cerrar el debate y estuvo de acuerdo con la opinión de Roberto Palomar. "Coincido con Palomar. Pero durante el día de hoy he oído hablar mucho del victimismo, del documental de Netflix... y eso me lleva a pensar que nadie reflexiona y siempre hay un 'pero' para ponerse contra Vinicius", empezó señalando.

Y proseguía: "Nadie pone el foco en lo más importante, Vinicius está sufriendo. ¿Qué debe estar pasando desde que llegó a España para derrumbarse así? Hemos ido naturalizando delitos o cosas muy graves, sin darnos cuenta de que lo que está por encima de todo es el racismo. Actos racistas que no han sido castigados".

Juanma Castaño, tras la opinión de los tertulianos, dio paso a Joseba Larrañaga que fue más allá realizando una petición para terminar con el racismo.

"Creo que para terminar con problemas como el racismo solo hay dos caminos: educación y conciencia social. La imagen de Vinicius llorando muestra a una persona que está sufriendo de verdad. Y eso, seguramente, cause impacto en la gente joven, que son los que deben darse cuenta del problema que existe, porque la persona mayor que lleva interiorizado el racismo... nunca se lo quitará. Vinicius es una figura importantísima a nivel mundial y su mensaje puede hacer ver a la gente joven la realidad del problema", fue el discurso del presentado de El Partidazo de COPE.

